Hücre evine baskın: 2 terörist öldürüldü

T24 - Erzincan Sivas karayolunun 20. kilometresinde bulunan Hürrem Palangası köyünde hücre evine jandarma tarafından baskın düzenlendi. Baskında 2 terörist öldürüldü.



Hürrem Palangası köyünde bir evde bir grup teröristin bulunduğu ihbarıyla Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat timlerince köyde operasyon düzenlendi.



Evde bulunan teröristlerin ateşle karşılık vermeleri üzerine çıkan çatışmada, 2 teröristin etkisiz hale getirildiği öğrenildi.



Bu arada, operasyon esnasında evde çıkan yangın, daha sonra itfaiye ekiplerince söndürüldü.



Güvenlik gerekçesiyle Erzincan'dan Sivas yönüne gidecek araçlara izin verilmiyor.



Aynı şekilde Refahiye'den Erzincan'a doğru gelecek araçlarda bekletiliyor.



Sabah saatlerinde meydana gelen sıcak temasın ardından operasyon yapılıyor.







