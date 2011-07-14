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Ekonomi

HUBUBAT MÜDAHALE ALIM FİYATI AÇIKLANDI ANKARA (A.A)

14 Temmuz 2011 14:32

-HUBUBAT MÜDAHALE ALIM FİYATI AÇIKLANDI ANKARA (A.A) - 14.07.2011 - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, müdahale alım fiyatı olarak, 2011'de protein oranı yüzde 11,5-12 olan Anadolu kırmızısı sert ekmeklik buğday için ton başına temmuz ve ağustos aylarında 605 lira, eylülde 610, ekimde 615 lira, kasımda 620 lira ödeneceğini bildirdi.  Bakan Eker, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğünde düzenlediği basın toplantısında, hububat alım fiyatlarını açıkladı. Eker, alım fiyatı dışında ayrıca ton başına 115 liralık prim ve destek sağlanacağını, toplam ödemenin temmuz ve ağustos ayları için ton başına 720 lirayı bulacağını, buğdayda protein oranı arttıkça müdahale alım fiyatının da yüzde 1-3 artacağını kaydetti. Mehdi Eker, TMO'ya yönelen ürünün tamamının satın alınacağını, hazırlıklarını tamamladıklarını bildirdi.  Satış fiyatlarını da belirlediklerini ifade eden Eker, satışlara 1 Kasım'da başlanacağını ve satış fiyatının 1 Kasım'dan itibaren ton başına 720 lira, 1 Aralık 2011'den itibaren ise ton başına 725 lira olacağını bildirdi.

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