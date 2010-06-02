Hububat alım fiyatı açıklandı

T24- Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) hububatta müdahale alım fiyatlarını açıkladı.



Buna göre kademeli olarak uygulanacak müdahale alım fiyatının 2010-2011 üretim sezonunda Anadolu Kırmızı Ekmeklik Sert Buğday için Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında ton başına 550 lira, Eylül ayında 560 lira, Ekimde 570, Kasım ayında ise 580 lira olacak.



Bakan Mehdi Eker, TMO'da düzenlediği basın toplantısında, yeni hasat döneminde kademeli müdahale alım fiyatı uygulanacağını belirterek, Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıtlı çiftçilerin belgelerinde belirtilen ürünlerin tamamının satın alınacağını söyledi.



Bakan Eker, ton başına 50 lira da prim desteği uygulanacağını vurguladı. Bakan Eker, TMO'nun ürün bedellerini 1 ay içinde üreticilerin banka hesaplarına aktarılacağını da bildirdi.



Dahilde İşleme Rejimi (DİR) kapsamında ihracat öncesi hammadde ihtiyacının ithalat yoluyla karşılanmasının piyasaya olumsuz etkisini gözlediklerini ifade eden Eker, ''Buğday ithalatının bir yıl süreyle kapalı tutulması öngörülüyor'' dedi. Buna göre, 1 Mayıs 2011'e kadar ihraç kaydıyla ithalat yapılamayacak.



Tarım Bakanı, TMO'nun alacağı buğdayın tüccar ve sanayicilere hangi fiyattan satılacağını da açıkladı. Eker'in verdiği bilgiye göre, 1 Kasım 2010 dan itibaren sanayici ve tüccara ürün satışı yapılacak ve Anadolu Kırmızı Ekmeklik Sert Buğdayın tonu 1 kasım 2010'dan itibaren 645 TL'ye, 1 Aralık 2010'dan itibaren de 655 TL'ye satılacak.