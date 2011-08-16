-Huber Köşkü'ne özel bakım ekibi İSTANBUL (A.A) - 16.08.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün İstanbul'a geldiği dönemlerde kullandığı Tarabya'daki Huber Köşkü için özel temizlik ve bakım ekibi kuruldu. Sarıyer Belediyesince oluşturulan 40 kişilik ekip, 4 süpürge aracı, 2 su tankeri, 3 moloz döküm konteyneri, 3 yol yıkama aracı ve 2 sokak yıkama aracıyla köşkün de içinde bulunduğu 340 dönümlük alanda yıkama, temizlik, yeşillendirme, asfalt ve çevre bakımı yapıyor. Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, köşkün yaz temizliğinden geçirildiğini, 340 dönümlük koruya sahip Huber Köşkü'nün bahçesinden kamyonlar dolusu molozun temizlendiğini kaydetti. Köşkün temizliği için emniyet birimlerinin katkısıyla güvenlik soruşturmaları tamamlanan ve göreve uygun görülen, sicili temiz sokak süpürgecilerinden oluşan 12'si sabit, 40 kişilik özel temizlik ekibi kurduklarını aktaran Genç, ''Huber Temizlik Timi, köşkün çevresini 24 saat temizleyecek ve buraya gelen yabancı devlet adamları, ülkemizin temizliği ve titizliğine hayran kalacak. Sokak süpürgecileri arasından oluşturulan bu özel ekibi, Temizlik İşleri Müdürlüğünde çalışan 400 kişi içinden en çalışkan ve en başarılı olanlardan seçtik'' diye konuştu. Köşkün dışında yapılan temizlik çalışmalarına İstanbul Büyükşehir Belediyesinin de destek verdiğini bildiren Genç, İstanbul Boğazı'nın en gösterişli malikanelerden biri olan Huber Köşkü'nün de yer aldığı Tarabya yerleşkesindeki 340 dönümlük bahçenin temizlendiğini, dış duvarlarının da boyandığını vurguladı. Bölgedeki çöp konteynerlerinin güvenlik gerekçesiyle sürekli değiştirildiğini kaydeden Genç, şunları söyledi: ''Boğaziçi'nin en geniş yeşil alanlarından biri olma özelliğini halen koruyan köşkün bahçesi ve içerisi büyük bir titizlikle temizleniyor. 12'si sabit 40 kişilik bu ekip, Huber'in etrafında en küçük bir çöp bırakmayacak, 24 saat temizleyecek. Huber, Türkiye Cumhuriyeti'nin temsil edildiği bir mekandır. Burayı ziyaret eden yabancı devlet adamları ve misafirler, ülkemizin temizliğine ve çevreye verdiği önemi görsün istedik. 70 milyon Türk insanı hakkında olumsuz düşünülmesin, ülkemizin saygınlığına gölge düşmesin istedik. Bu yüzden 400 kişilik Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanımız içinden en başarılı ve işinde en çalışkan olarak tanınanları bu ekibe dahil ettik.'' -''Köşke çıkan yolları güllerle donatacağız''- Sarıyerlilere çok daha temiz ve sağlıklı bir şekilde hizmet götürdüklerini söyleyen Genç, ''Sarıyer'in tüm mahalleleri ve sokakları bizim için önemlidir. Ancak Huber bölgesi, ülkemizin temsil edildiği bir bölge olması bakımından özeldir. Önümüzdeki haftalarda köşkün etrafında büyük bir çevre düzenlemesi ve yeşillendirme yapacağız. Köşke çıkan tüm yolları çiçeklerle, güllerle donatacağız'' ifadelerini kullandı. Belediye bünyesinde toplam 53 çöp kamyonu bulunduğunu ve Sarıyer'den günde ortalama 350 ton çöp toplandığını kaydeden Genç, ''8 sokak süpürge aracımızdan birini de Huber bölgesinde görevlendirdik. Bu aracımız da süpürme çalışmalarına katılıyor, ayrıca köşkün etrafındaki tüm yollar ve sokaklar da haftada en az bir kez su tankeriyle yıkanıyor'' şeklinde konuştu. Cumhurbaşkanlığı üst düzey personeli ve yabancı devlet başkanlarına ev sahipliği yapan, yabancı devlet başkanlarının ağırlandığı, büyük resepsiyonların verildiği kompleksin daha güzel bir görünüme kavuşması için yeni projeler hazırladıklarını belirten Genç, ''Bir sonraki projemiz Huber Köşkü'ne çıkan yolları, sayın Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül'ün soyadını da taşıyan güllerle donatmak olacak. Bu şekilde köşk daha güzel ve estetik bir görünüm kazandığı gibi, daha da yeşil bir ortam olacak. Görevli arkadaşlarımız onun de çalışma hazırlığı içine girdiler'' dedi. Sarıyer Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Mustafa Polat da Huber Köşkü için kurulan 40 kişilik ekipte 4 süpürge aracı, 2 su tankeri, 3 moloz döküm konteyneri, 3 yol yıkama aracı ve 2 sokak yıkama aracının sabit olarak çalışmalarda kullanıldığını kaydetti.