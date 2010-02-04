Hubble'dan şaşırtan fotoğraf

T24

Dünyadan 144 milyon kilometre uzakta tespit edilen P/2010 A2 ismi verilen garip objenin ne olduğu bilimadamları arasında tartışma yarattı. Mars ve Jupiter arasında göktaşı kuşağında yolalan kuyruklu yıldıza benzeyen objenin iki göktaşının çarpışmasıyla oluştuğu düşünülürken, Kaliforniya Üniversitesi'nden David Jewitt, "Bu iki göktaşının çarpışmasına dair yakaladığımız ilk görüntüler olabilir" diyor. Kuyruklu yıldıza benzese de, çekirdeğinin kuyruk kısmından ayrılmış görüntüsü sebebiyle Jewitt bunun daha önce gördüğü hiçbirşeye benzemediğini sözlerine ekliyor.Bilimadamları, bu konu üzerindeki çalışmaların dünyaya çarpma ihtimali olan olası bir göktaşının nasıl yokedileceği konusunda yardımcı olabileceğini söylüyor. Kimi teorisyenlere göreyse bu obje sadece bir gaz bulutu.