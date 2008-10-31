T24 LogoT24 Logo
Bilim / Teknoloji

Hubble yeniden görev başında

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA), uzaya gönderdiği teleskopların ilki olan Hubble'ın, 1 ay önce arızalanmasının ardından yeniden çalışmaya başlayarak evrenin

31 Ekim 2008 02:00

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA), uzaya gönderdiği teleskopların ilki olan Hubble'ın, 1 ay önce arızalanmasının ardından yeniden çalışmaya başlayarak evrenin mükemmel görüntülerini göndermeyi sürdürdüğü bildirildi.

Baltimore'daki Hubble Uzay Teleskobu Bilim Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, 10 milyar dolarlık teleskobun, eylül ayı sonunda arızalanmadan önce olduğu kadar iyi çalıştığı kaydedildi.

Bilim adamlarının 2 onarım girişimlerinin ardından geçen hafta Hubble'daki sorunu giderdikleri belirtiliyor.

Teleskopta ortaya çıkan sorun nedeniyle astronotların bu ay içinde Hubble ile ilgili çalışma için yapacakları uzay yürüyüş planları iptal edilmişti.

NASA, arıza nedeniyle geçen ay, yörüngedeki Hubble teleskobuyla ilgili çalışmalar için gönderilecek Atlantis uzay mekiğini fırlatmayı ertelemişti.

Hubble, uzay teleskobu olarak 1990'dan bu yana çalışıyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24