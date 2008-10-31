Hubble yeniden görev başında

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA), uzaya gönderdiği teleskopların ilki olan Hubble'ın, 1 ay önce arızalanmasının ardından yeniden çalışmaya başlayarak evrenin mükemmel görüntülerini göndermeyi sürdürdüğü bildirildi.



Baltimore'daki Hubble Uzay Teleskobu Bilim Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, 10 milyar dolarlık teleskobun, eylül ayı sonunda arızalanmadan önce olduğu kadar iyi çalıştığı kaydedildi.



Bilim adamlarının 2 onarım girişimlerinin ardından geçen hafta Hubble'daki sorunu giderdikleri belirtiliyor.



Teleskopta ortaya çıkan sorun nedeniyle astronotların bu ay içinde Hubble ile ilgili çalışma için yapacakları uzay yürüyüş planları iptal edilmişti.



NASA, arıza nedeniyle geçen ay, yörüngedeki Hubble teleskobuyla ilgili çalışmalar için gönderilecek Atlantis uzay mekiğini fırlatmayı ertelemişti.



Hubble, uzay teleskobu olarak 1990'dan bu yana çalışıyor.