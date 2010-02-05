Hubble, Plüton'un 'kızardığını' gösterdi

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NASA Hubble Teleskobu tarafından 2002'den 2003'e geçerken çekilen bu fotoğrafta, Güneş Sistemi'nin en küçük gezegeni olan Plüton'un en detaylı fotoğrafıları olduğu belirtiliyor. Ortada gezegenin 180 derecelik dönüşü sonrası çekilen, gizemli parlak ışıkların gözlemlendiği fotoğrafta alışılmadık zenginlikte donmuş karbon monoksid görünüyor.

(Fotoğraf: NASA)

Hubble uzay teleksobu tarafından alınan görüntülerde, gezegenin geçmişe kıyasla yüzde 20 oranında kırmızılaştığını gösteriyor.BBC Türkçe'nin haberine göre uzmanlar bu duruma, Plüton'un güneşin etrafında 248 yılda tamamladığı dönüşte yeni bir aşamaya girmesinin neden olduğuna inandıklarını söylüyor.Yeni görüntülerde, gezegenin kuzey kutbundaki donmuş nitrojenden kaynaklanan aydınlanmanın ve güney kutbundaki karanlıklaşmanın görüldüğü belirtiliyor.NASA'nın Uzay Teleskobu Bilim Enstitüsü'nden yapılan yazlı açıklamada 'Bu değişiklikler büyük olasılıkla,güneşin aydınlattığı kutuptaki buzun erimesi ve diğer kutupta yeniden donmasından kaynaklanıyor' denildi.Ancak bazı astronomi uzmanları, değişiklikleri şaşkınlıkla karşıladıklarını söylüyor.Southwest Araştırma Enstitüsü'nden Marc Buie, 'Değişikliklerin bu derece büyük ve hızlı olması şaşırtıcı. Daha önce görülmemiş bir durum' dedi.Astronomlar 2006 yılında Plüton'un statüsünü gezegenden 'cüce gezegen'e indirmişti.Güney sistemindeki diğer sekiz 'geleneksel' gezegenden önemli ölçüde daha küçük olan Plüton, 2 bin 360 kilometrelik çapıyla bazı uydulardan bile daha küçük.Ancak Plüton'daki kızarmanın gezegenin sıcaklığında önemli bir etkisi olmadığı belirtiliyor. Kızarmaya karşın, gezegendeki sıcaklık -223 derecede.