Huawei, küresel çip krizi nedeniyle düşük fiyatlı akıllı telefon üretimini durdurdu

Akıllı telefon üreticisi Huawei, küresel çip krizi nedeniyle düşük fiyatlı akıllı telefon üretimini durdurma kararı aldı.

Huawei için ABD yaptırımları, akıllı telefon modelleri için gerekli bileşenleri satın almayı imkansız hale getirirken, şirket ucuz ve orta sınıf fiyat aralıklarında akıllı telefon üretiminden de vazgeçti.

Çinli mağaza çalışanları, Huawei'nin artık birkaç ay öncesine göre önemli ölçüde daha az akıllı telefon sattığını doğruladı.

Beş Huawei mağazasında toplam dört Huawei akıllı telefon modeli bulduğunu belirtildi. Fiyatların arttığı ve çoğunlukla sadece eski modellerin stokta kaldığı da söylendi. Huawei'nin mevcut çip stoğu yalnızca üst düzey amiral gemisi modellerinde kullanılıyor.