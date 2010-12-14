HTC, Türkiye'de hızlı büyümeyi hedefliyor

T24

‘Smart phone’ pazarının dünyadaki en büyük oyuncularından HTC, Türkiye’ye yönelik hedeflerini büyüttü . HTC Güneydoğu Avrupa Bölge Direktörü Nikitas Glykas, Türkiye’nin HTC için en önemli pazarlardan biri haline geldiğini belirtti.Basın toplantısında HTC’nin Android temelli Desire HD ve Desire Z modelleri de tanıtıldı.

Android temelli ‘smart phone’ pazarında dünya liderliğini elinde tutan HTC, 9 Aralık 2010 tarihinde düzenlenen bir basın toplantısıyla HTC Desire HDTM ve HTC Desire ZTM Android tabanlı akıllı telefonların yanı sıra HTC SenseTM deneyimini tanıttı.



HTC Güneydoğu Avrupa Bölge Direktörü Nikitas Glykas’ın katıldığı basın toplantısında HTC’nin Türkiye’ye yönelik büyüme planları ele alındı. Nikitas Glykas , Türkiye’nin 75 milyon nüfusu ve tüketicilerin teknolojiye olan ilgisi nedeniyle Güneydoğu Avrupa bölgesinde HTC için çok önemli bir pazar haline geldiğini vurguladı.



Nikitas Glykas, kısa bir süre önce Türkiye’de de piyasaya sunulan HTC Wildfire ve ardından gelen HTC Desire ile HTC HD Mini’nin Türk tüketicisi tarafından ilgiyle karşılandığını belirtti ve bu ilgiden son derece memnun olduklarını söyledi. Glykas, ayrıca HTC’nin ‘kullanıcıyı gülümseten’ yaklaşımından da söz ederek Türkiye’deki kullanıcıları yeni yılda HTC Desire HDTM ve HTC Desire ZTM ile tanıştıracaklarını sözlerine ekledi.





HTC Desire HD



HTC Desire HD parlak 4.3” LCD ekranı ve Dolby Mobile ve SRS virtual sound ile üstün multimedya içeriğiyle dikkat çekiyor ve bir ilk olarak yeni 1GHz Qualcomm 8255 Snapdragon işlemciye sahip bulunuyor. Dual flaşlı 8 megapiksel kamera içeren HTC Desire HD, 720p HD video kaydına olanak tanıyor. HTC Legend’in monokok mirasını temel alan HTC Desire HD, sert alüminyum bir bloktan şekillendirilmiş bulunuyor ve HTC’nin bilindik kalitesini ve gücünü yansıtıyor. Ayrıca çalıştırma dizisini tamamlamak için gereken süreyi kısaltmak suretiyle kullanıcılara hızlı bir şekilde arama yapma ve e-postalara bakma olanağı tanıyan yeni HTC Fast Boot işlevi de içeriyor.





HTC Desire Z



HTC Desire Z, sürekli hareket halinde olan kişilerin Facebook ve Twitter’da arkadaşlarıyla ya da işyerindeki iş arkadaşları ve müşterileri ile bağlantıda kalmalarını kolaylaştırıyor. HTC Desire Z’de hızlı ve kolay yazım için QWERTY klavye içeren benzersiz bir ‘pop hinge’ bulunuyor.



Ayrıca HTC Desire Z’de bulunan klavye, çeşitli klavye kısayolları ile menüleri açmadan yaygın işlevlere anında erişmeyi sağlayan uyarlanabilir iki adet tuş da içeriyor. Bunlara ilave olarak HTC Desire Z’de, 720p HD video kaydı ve otomatik flaşlı 5 megapiksel kamera işlevleri de bulunuyor. Artırılmış performans ve pil ömrü için yeni 800MHz Qualcomm 7230 işlemcinin kullanıldığı ilk telefon olma özelliği taşıyan HTC Desire Z, HTC Fast Boot işlevi de içeriyor.





HTC SenseTM



Android pazarında dünya lideri olan HTC, sunduğu yeni HTC Sense deneyimi ile telefon modellerini daha fazla kişiselleştirerek kullanıcı odaklı bir yaklaşım hedefliyor. HTC Sense, HTC telefonlarının sunduğu mobil deneyimi geliştiren HTCSense.com adlı bir dizi ücretsiz bağlantılı hizmetleri içeren platformla çeşitli yenilikler sunuyor.



HTC Sense deneyimi kullanıcılara multimedya içeriği elde etme, oluşturma, paylaşma ve erişme yöntemlerini geliştiren çeşitli iyileştirmeler sağlıyor. Yeni kamera deneyimi ile kullanıcılar HD videolar kayıt edebiliyor ve çeşitli eğlenceli kamera efektleri ile görüntü yakalayıp düzenleyebiliyorlar. Ayrıca yeni ve farklı çevrimiçi harita deneyimi HTC Locations ile yükleme gecikmeleri olmaksızın ve mobil roaming ücreti ödemeksizin haritalara istendiği anda erişebiliyorlar.





HTC Sense.com



HTC Sense .com ile kullanıcılar cep telefonu deneyimlerini, HTC telefonları ya da kişisel bilgisayarları üzerinden kolaylıkla yönetebiliyorlar. Örneğin, sessize ayarlanmış olsa bile telefonun yüksek sesle çalmasına neden olmak ya da harita üzerinde konumunu işaretlemek suretiyle kaybolan bir telefonun yeri kolaylıkla belirlenebiliyor.



Kullanıcılar, telefonun kaybolması ya da çalınması halinde telefonu uzaktan kilitleyebiliyor, çağrı ve mesajları bir başka telefona yönlendirebiliyor, iadesi için telefona mesaj gönderebiliyor, hatta telefondaki tüm kişisel bilgileri uzaktan silebiliyorlar. Ayrıca duvar kağıtları, sesler ve eklentiler gibi özel HTC içerikleri ile de telefonlarını diledikleri gibi kişiselleştirebiliyorlar.





