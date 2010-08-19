HSYK'yı halka şikayet etti

T24-

Partisinin Kocaeli'de düzenlediği mitingde konuşan Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 'Anayasa içinde niye ceviz yok, niye fındık yok, niye çay yok?' anlayışıyla yaklaştığını kaydederek, ''muhalefet liderinin istikametini şaşırdığını'' söyledi.

''Biz Anayasa değişikliği yapıyoruz, yemek kitabı hazırlamıyoruz'' diyen Erdoğan, Anayasa değişikliğinin 30 yıldır ihmal edilen sendikal hakları getirdiğini, Anayasa değişikliğine karşı çıkanların pek çoğu gibi muhalefetin de derdinin ''üzüm yemek değil, bağcıyı dövmek'' olduğunu kaydetti.

Erdoğan, kendilerine zarar vermek adına, işçilerin 30 yıllık mücadelesine, emekçilerin yıllarca ihmal edilen mücadelesine yardımcı olacak Anayasa değişikliğine karşı çıkıldığını vurgulayarak, verilecek ''Evet'' oyunun sendikal hakların gelişmesini sağlayacağını kaydetti.

Sanayi şehri Kocaeli'de ''Evet'' oylarında bir patlama olacağına inandığını dile getiren Erdoğan, çocuk istismarının önüne geçeceklerini, kadın haklarında çok ciddi bir değişim getirdiklerini, kadın haklarının anayasal koruma altına alındığını, yaşlı, özürlü, dul, yetim, şehit yakını ve gazilere güçlü haklar sağladıklarını, bunun için 12 Eylül'deki oylamada 'Evet' denilmesi gerektiğini ifade etti.



"TÜRKİYE'Yİ DAHA GÜÇLÜ HUKUK SİSTEMİNE KAVUŞTURUYORUZ"





Türkiye'deki hukuk sistemini de değiştireceklerini belirten Erdoğan, şöyle konuştu:

''Türkiye'yi daha güçlü bir hukuk sistemine kavuşturuyoruz. Anayasayı, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun yapısını değiştiriyor, hukukta artık kast sistemine, kapalı devre sistemine son veriyoruz. Çok enteresan, şu anda Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu çalışmalara ara veriyor. Yine ideolojik yaklaşımlar devreye giriyor. Bir anda bakıyorsunuz bir mahkemenin tamamını neredeyse lağvetmiş. Bununla bir yere varamazsınız. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna biz atama yapmıyoruz. Kim yapıyor biliyor musunuz? Kocaeli'den tutun da ta Karadeniz'e kadar, Van'a kadar buradaki hakim ve savcılarımız oy kullanacak. Oy kullanırken değerli kardeşlerim, 10 tane adayı onlar tespit ediyor. Meclisle ve bizimle hiç alakası yok. Ya bunlar savcı ve hakim arkadaşlarına bile inanmıyor ve güvenmiyorlar. Çünkü tezgahı kurmuşlar. Şimdi tezgah bozuldu.''

''Üstünlerin hukukundan, hukukun üstünlüğüne geçme'' çağrısı yapan Erdoğan, öğrencilerle ilgili olarak birçok hizmete imza attıklarını, son 7,5 yılda 150 bin dersliği bitirdiklerini, sadece Kocaeli'de 5207 dersliği tamamladıklarını kaydetti.

Erdoğan, Kocaeli Üniversitesinde 2 fakülte, 6 yüksekokul, 4 meslek yüksekokulu, Kocaeli Konservatuvarı ve Teknopark'ın hizmete girdiğini ifade ederek, kitapların ücretsiz dağıtıldığını, fakir fukara erkek öğrencilerin ilköğretimde 20 TL, kız öğrencilerin 25 TL aldığını belirtti.

Ortaöğretimde erkek öğrenciye 35 TL, kız öğrenciye 45 TL verdiklerini anlatan Erdoğan, göreve geldiklerinde üniversite öğrencilerinin 45 TL aldıklarını, kendilerinin 200 TL verdiklerini, Kocaeli'de öğrenciler için 3 bin 748 yatak kapasitesi ilave ettiklerini söyledi.

Sağlıkla ilgili yatırımlara da değinen Erdoğan, bu alanda Kocaeli'ye 377 trilyon yatırım yaptıklarını, sosyal devlet anlayışını benimsediklerini ve bunun gereğini yerine getirdiklerini, fakir-zengin ayrımını ortadan kaldırdıklarını kaydetti.



MOBESKO'NUN AÇILIŞINI YAPTI





-Sibel Ertürk Kurtoğlu-Nesime Ergönen bildiriyor - Erdoğan, Perşembe Pazarı Meydanı'nda düzenlediği ''referanduma evet'' mitinginin ardından Başbakanlığa ait bir otobüsle, açılışını yapacağı SS Dayanıklı Tüketim Malları ve Mobilyacılar Toplu İş Yeri Yapı Kooperatifine (MOBESKO) geldi.

MOBESKO'nun açılışında konuşan Erdoğan, kıraathanelerin adının kahvehane ve kumarhane olarak değiştirildiğini belirterek, ''Bunları da aslına döndürmek lazım. Oralar hep bizim sohbet mahallerimiz, okuyarak, sohbet ederek yetiştiğimiz alanlar olmalı. Geçmişte böyleydi. Oralarda gerçekten feylesof ruhlu insanlar yetişirdi'' dedi.