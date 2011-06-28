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Ekonomi

HSYK'YA YENİ BİNA ANKARA (A.A)

28 Haziran 2011 15:48

-HSYK'YA YENİ BİNA ANKARA (A.A) - 28.06.2011 - Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'na (HSYK) hizmet binası yapacak.  TOKİ'den yapılan açıklamaya göre, HSYK'nin Çankaya-Karakusunlar'da yapılacak olan hizmet binası işini kapsayan protokol, TOKİ Başkan Vekili Ahmet Haluk Karabel ve HSYK Genel Sekreteri Mehmet Kaya arasında imzalandı. HSYK hizmet binasının mimari ve teknik özellikleri, kurumun ihtiyaç ve taleplerine göre belirlenecek. -PROTOKOL İMZA TÖRENİ- Protokol imza töreninde konuşan HSYK Başkan Vekili Ahmet Hamsici, Amasya Adalet Sarayının açılışında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a HSYK'nin bina ihtiyacından bahsettiklerini ve Başbakanın konuyla yakından ilgilendiğini belirterek, çok kısa sürede arsa tahsisinin yapılarak protokol aşamasına gelindiğini kaydetti. Hamsici, TOKİ'nin inşa ettiği konutları her yerde gördüğünü ve başarılı bulduğunu ifade ederek, ''Yabancı heyetlere göğsümüzü gere gere 'burası bizim binamız' diyeceğiz'' dedi. HSYK II. Daire Başkanı Nesibe Özer ise kurumun bağımsız duruşu için müstakil bir binada hizmet vermesinin önemine işaret ederek, ''Şu anda tarihi bir gün yaşıyoruz. Çünkü HSYK'nin bağımsız ve bağlantısız durumunun dış dünyaya sembolik olarak ifade edilebilmesi için müstakil bir binaya ihtiyacımız vardı. TOKİ'ye güveniyoruz. Türkiye'nin birçok yerinde, şehir girişlerinde uydu kentler ve başarılı gecekondu dönüşüm projeleri ortaya koydu'' dedi. TOKİ Başkan Vekili Ahmet Haluk Karabel ise 507 bin 374 konut rakamına ulaşmış olan TOKİ'nin, hazine yardımı almadan, kendi kaynağını kendisinin ürettiğini belirterek, bakanlıklar ve kamu kurumlarıyla imzalanan protokoller kapsamında okul, yurt, pansiyon, spor salonu, stat, kütüphane, hastane, hizmet binaları, karakollar, afet konutları, ticaret merkezi, sevgi evleri ve engelsiz yaşam merkezleri ürettiklerin kaydetti.  Cumhuriyetin ilk yıllarında her ilde devlet hastanesi bulunmadığını, yeni dönemde illerin yanı sıra ilçelere de hastane yaptıklarını ifade eden Karabel, 200 hastane ve sağlık ocağı, 715 okul, 771 spor salonu, 53 bin kişilik stadyum yaptıklarını bildirdi. 

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