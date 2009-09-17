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HSYK'ya şüpheli zarf

17 Eylül 2009 23:09

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna (HSYK) gönderilen şüpheli zarfta ilk tespitlerde herhangi bir olumsuz bulguya rastlanmadığı bildirildi.

Başkanvekili Kadir Özbek, HSYK Başkanlığının bulunduğu Adalet Bakanlığı Ek Binası'ndan ayrılırken AA muhabirine yaptığı açıklamada, Avrupa Komisyonu heyetiyle yaptıkları toplantı sırasında şüpheli bir zarf geldiği haberini aldıklarını belirtti.

Zarfı incelediklerini ve yetkililere haber verdiklerini anlatan Özbek, “Zarfı şüpheli bulduk. Değişik bir zarftı. Muhtemelen Almanya'dan gönderilmiş” dedi.

Özbek, zarfa dokunan HSYK görevlilerinin durumu konusunda sağlık ekiplerinin gerekenleri yapacağını belirtti.

Arama Kurtarma Sivil Savunma Birliği Şefi Abdulgafur Tuncer de şüpheli zarfı dezenfekte ederek, güvenli hale getirdiklerini söyledi.

Zarf üzerinde özel cihazlarla yaptıkları ilk ölçümlerde herhangi bir olumsuz bulguya rastlamadıklarını bildiren Tuncer, zarfın incelenmek üzere Hıfzıssıhha merkezine gönderildiğini açıkladı.

Tuncer, HSYK'da zarfın ulaştığı odanın da dezenfekte edildiğini belirterek, herhangi bir karantina uygulaması olmadığını, çalışanların yarın işine devam edebileceğini kaydetti.

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