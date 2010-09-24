-HSYK'YA SEÇİM TAKVİMİ BAŞLADI ANKARA (A.A) - 24.09.2010 - Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyeliği seçimine ilişkin ''takvim''i bugünden itibaren başlattı. HSYK üyeliği seçim takvimine göre, seçim 17 Ekim 2010 Pazar günü yapılacak. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan YSK Kararına göre, HSYK üyeliği seçimi ile ilgili işlemler takvimde gösterilen tarihler esas alınarak yürütülecek. YSK, kesin aday listesini 07 Ekim 2010 Perşembe günü saat 08.00'de internet ortamında www.ysk.gov.tr adresinde ilan edecek. -SEÇİM TAKVİMİNE GÖRE SÜREÇ- Takvime göre süreç şöyle işleyecek: ''24 Eylül Cuma : Adaylık başvuru ilanını başlayacak ve YSK adli ve idari yargıda halen görev yapan hakim ve savcı listelerini ayrı ayrı Adalet Bakanlığından isteyecek. 28 Eylül Salı : Adaylık başvuru ilanı sonlandırılacak. 29 Eylül Çarşamba : Adaylık başvuruları başlayacak. Seçmen listeleri, adli ve idari yargı seçim çevresi esas alınarak il seçim kurullarınca askıya çıkarılacak. 1 Ekim Cuma : AdAylık başvurularının son günü. 2-3 Ekim Cumartesi - Pazar : Adaylık başvuruları incelenecek ve ilan edilecek. 4-5 Ekim Pazartesi - Salı : Aday listelerine yapılacak itirazlar alınacak. 6 Ekim Çarşamba : Aday listesine yapılan itirazlar incelenmeye başlanacak. 7 Ekim Perşembe : Aday listesine yapılan itirazların sonuçlandırılacak ve kesin aday listesi www.ysk.gov.tr adresinden ilan edilecek. 8 Ekim Cuma : Adli ve idari yargı hakim ve savcı seçmen listeleri askıdan indirilecek, seçmen listelerine yapılacak itirazların son günü. Adaylıkları kesinleşenlerin soyad alfabe sırasına göre oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi ve YSK web sitesinde özgeçmişlerinin bu sıraya göre yayımlanmasına başlanacak. 9 Ekim Cumartesi : Seçmen listelerine yapılacak itirazların il seçim kurulunca incelenmesine başlanacak. Oy pusulalarının basımına ve il seçim kurullarına gönderilmesine başlanacak. 10 Ekim Pazar : Seçmen listesine yapılacak itirazların incelenmesinin son günü, seçmen listeleri il seçim kurullarınca kesinleştirilecek. 11 Ekim Pazartesi : Adli ve idari yargı olarak ayrı ayrı sandık kurulları oluşturulacak. 12 Ekim Salı : Kesinleşen seçmen listelerinin il seçim kurulunca sandık seçmen listesi olarak çoğaltılmasına başlanılacak. 13 Ekim Çarşamba : Kesinleşen seçmen listelerinin il seçim kurulunca sandık seçmen listesi olarak çoğaltılması işlemi tamamlanacak. 16 Ekim Cumartesi : İl seçim kurulu başkanlarınca, seçimlerde görev alacak sandık kurulu başkanlarına eğitim verilmesi, araç ve gereçleri içeren malzeme torbalarının sandık kurulu başkanlarına teslimi ve göreve hazır duruma getirilmeleri sağlanacak. 17 Ekim Pazar : Oy verme işlemi yapılacak.