HSYK'da yeni atamalar yapıldı

17 Aralık operasyonu ardından düzenlemeye gidilen Hakimler ve Sacvılar Yüksek Kurulu'nda yapılan düzenleme dün akşam Resmi Gazete'de yayınlamasıyla birlikte yürürlüğe girdi. Düzenlemenin ardından Adalet Bakanı Bekir Bozdağ jet hızıyla yeni atamalar yaptı.

Bozdağ, HSYK'da 5 genel sekreter yardımcısının, 3 teftiş kurulu başkan yardımcısının atamasını yaptı.

HSYK genel sekreterliğine atama yapılan kadar genel sekreter yardımcılığına atanan Serdar Mutta vekalet edecek.

CHP, HSYK düzenlemesinin dün akşam saatlerinde Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte, düzenlemeyi bu sabah Anayasa Mahkemesi'ne götürdü.

Yüksek Mahkeme'ye başvuruyu, CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi ile milletvekili Alı Rıza Öztürk yaptı.

Yeni düzenlemenin anayasaya aykırı olduğunu söyleyen Çebi, "HSYK yasası, Anayasa’nın 159 maddesinde yazılı olan ‘HSYK, mahkemelerin bağımsızlığı ve hakimlik esaslarına göre kurulur’ hükmüne açık bir şekilde aykırıdır. Bu yasayla HSYK, Adalet Bakanı’nın emrine verilmektedir. Bu kuvvetler ayrılığı ve mahkemelerin bağımsızlığı ilkesine açık şekilde aykırıdır" dedi.