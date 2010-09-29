HSYK'nın yapısını belirleyen 49 maddelik taslak

T24 - 12 Eylül'de kabul edilen anayasa değişiklik paketine ilişkin uyum yasalarının en önemlisi olan, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun (HSYK) yapısını belirleyen yasa taslağı tamamlandı. Taslak yeni HSYK'nın çalışma esaslarını düzenliyor, daireleri görev alanlarını ve çalışma usullerini belirliyor. Taslağa göre, Adalet Bakanı dairelerin çalışmaları hâkim ve savcılarla ilgili suç ve disiplin işlerinin görüleceği toplantılara katılamayacak ve oy kullanamayacak.



Anayasa değişiklik paketiyle yapısında değişiklik öngörülen HSYK'ya ilişkin yeni düzenlemeleri içeren kanun tasarısı ön taslağı tamamlandı.



Taslak metin, genel gerekçe ve madde gerekçeleri Adalet Bakanlığı'nın internet sitesinde yayımlandı.



Sitede yer alan bilgiye göre, taslak metin, bugün Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Sayıştay, Yüksek Seçim Kurulu, Türkiye Adalet Akademisi, Yükseköğretim Kurulu, Türkiye Barolar Birliği ve Türkiye Noterler Birliği ile ilgili kurum ve kuruluşlar olmak üzere 20 yere gönderildi. Taslak, bu kuruluşların görüşlerini bildirmeleri istemiyle bir üst yazıyla birlikte iletildi.



Yazıyla görüş sorulan yerlerden veya diğer kurum, kuruluş ve ilgililerden görüş ve öneriler alındıktan sonra taslağa son şekli verilecek.



Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu İdari ve Mali özerkliğe sahip kamu tüzel kişisi olacak, bir bütçesi bulunacak.



İşte Adalet Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yayınlanan HSYK'nın yapısını belirleyen 49 maddelik yasa tasarısı şöyle:





1. Ön taslakta yer alan düzenlemeler hakkında özet





2. HSYK'nın yeni yapısına ilişkin tablolar





3. Ön taslak hakkında genel bilgi notu





4. HSYK'nın eski ve yeni yapısına ilişkin karşılaştırmalı mali tablolar





5. HSYK tasarısı ön taslak





6. Genel gerekçe





7. Madde gerekçeleri





