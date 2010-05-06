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HSYK'nın yapısı değişiyor

HSYK'nın yapısını değiştiren tartışmalı madde, Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi.

06 Mayıs 2010 03:00

T24 - HSYK'nın yapısını değiştiren tartışmalı madde, Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. AKP, kritik 3 maddenin 2'sini geçirmiş oldu.

Anayasa değişikliğinin 2. turunda, paketin kritik maddelerinden sonuncusu da Genel Kurul'da kabul edildi. HSYK'nın yapısını düzenleyen maddeye 334 kabul oyu veridli. 

409 milletvekilinin katıldığı gizli oylamada, 73 ret oyu kullanılırken; 1 oy boş çıktı, 1 milletvekili de çekimser kaldı.

Teklifin 23. maddesiyle Anayasa'nın, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun yapısını düzenleyen 159. maddesinde değişiklik yapılıyor. Bu kapsamda, HSYK'nın halen 7 olan üye sayısı 22'ye, 5 olan yedek üye sayısı ise 12'ye çıkarılıyor. HSYK, 3 daire halinde çalışacak.

Birinci turda, teklifin 23. maddesine ilişkin gizli oylamaya 409 milletvekili katılmış; oylamada 336 kabul, 72 ret oyu kullanılmış; 1 oy da boş çıkmıştı.

TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, oylama sonucunu açıkladıktan sonra saat 12.00'de toplanmak üzere birleşimi kapattı.


1'i kaldı 2'si geçti

Böylelikle, Anayasa değişiklik paketinin tartışmalı 3 maddesinden 2'si Genel Kurul'dan geçmiş oldu.

2. turda ilk olarak, 'siyasi partilerin kapatılmasını zorlaştıran' madde görüşülmüş, 327 oyda kalan madde düşmüştü. Dün ise, Anayasa Mahkemesi'nin yapısını yeniden düzenleyen 17. madde 337 oyla kabul edilmişti.


Son gün

Anayasa değişikliğinin 2. turunun bugün sona ermesi planlanıyor.

24. maddeden itibaren görüşmelere başlayacak olan Genel Kurul'a, 8. maddenin düşmesi nedeniyle bir önerge verilmesi bekleniyor. Önergenin kabulüyle birlikte de, 8. maddeyle ilgili düzenlemenin paketten düşmesi bekleniyor.


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