T24 LogoT24 Logo
Gündem

HSYK'NIN LOGOSU DEĞİŞTİ ANKARA (A.A)

18 Temmuz 2011 18:29

-HSYK'NIN LOGOSU DEĞİŞTİ ANKARA (A.A) - 18.07.2011 - Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun (HSYK), logosu değiştirildi.  Kurul'un, eski logosunun değiştirilmesi için UYAP aracılığıyla internet üzerinde hakim ve savcılar arasında anket yapıldı. Ankette, yeni logo için belirlenen dizaynlar hakim ve savcıların görüşüne sunuldu.  Anket sonucunda sarı başakla çevrelenmiş adalet terazisi ve kitaptan oluşan logo en çok oyu aldı. Gelen görüş ve öneriler doğrultusunda bu logonun değişik türevleri üzerinden yeni bir anket çalışması daha yapıldı ve bu ankette en çok oy alan yeni logo bin 748 oyla HSYK'nın yeni logosu olarak kabul edildi.  Yeni logo, yasayı simgeleyen beyaz bir kitabın yanlarından çıkan iki sarı başak ve başağın birleştiği noktada daire içinde Türk Bayrağından oluşuyor. Sarı başakların çevrelediği bölümün içinde adalet terazisi bulunuyor. HSYK'nın eski logosunda mavi halka içerisinde, beyaz zeminde Türk Bayrağı, adalet terazisi ve kitap yer alıyordu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24