HSYK'dan yeni karar; 82 hâkim ve savcı görevlerine iade edildi

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Genel Kurulu'nun meslekten çıkarılan 82 hakim ve savcının görevlerine iadesine, 329 hakim ve savcının yeniden inceleme taleplerinin reddine ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 4 Mayıs'ta toplanan HSYK Genel Kurulu, meslekten çıkarma kararlarına karşı "yeniden inceleme" talebinde bulunan 411 hakim ve savcının soruşturma dosyasında yer alan bilgi, belge ve tüm delilleri inceledi.

İnceleme sonucu, yeniden inceleme dilekçeleri kabul edilen 82 hakim ve savcı hakkında verilen meslekten çıkarma kararlarının kaldırılarak görevlerine iadesine hükmedildi.

HSYK Genel Kurulu, 329 hakim ve savcının ise yeniden inceleme taleplerinin esastan reddine karar verdi.

107 ihraç ve gözaltı kararı

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK), dün akşam 107 hâkim ve savcı meslekten men etti. İhraç edilen hâkim ve savcılar hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

15 Temmuz darbe girişimi sonrası gözaltına alındıktan sonra salıverilen ve cemaatin "hava kuvvetleri imamı" olduğu ileri sürülen Adil Öksüz'ü serbest bırakan hâkimin de ihraç edilen arasında olduğu öğrenilmişti.

"Bu son ihraç"

HSYK Başkan Vekili Mehmet Yılmaz, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bugünkü toplantının ardından listeler üzerindeki çalışmaları tamamladıklarını söylemişti.

Yılmaz, "107 hakim, savcı daha ihraç edildi. Bu, listeler halinde yapılan son ihraç. Bundan sonra itiraflarla yeni isimler geldikçe bizden sonraki Kurul da durumu değerlendirecektir ama var olan liste üzerindeki çalışmalar sona erdi. Üzerinde çalıştığımız bir liste kalmadı. İtirazları da tamamladık." diye konuşmuştu.