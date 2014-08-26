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HSYK'dan 'paralel yapı' operasyonunu yürüten savcı ve hâkim için inceleme

3. Daire oy birliği ile operasyon savcısı İrfan Fidan ile Sulh Ceza Hakimi İslam Çiçek hakkında "inceleme" izni verdi

26 Ağustos 2014 18:55

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK), 9 rütbeli ve rütbesiz polisin gözaltına alındığı 22 Temmuz Operasyonu'nu yürüten savcı ve davaya bakan hakim hakkında "inceleme" kararı aldı.

Zeynep Gürcanlı'nın Hürriyet'teki haberine göre, HSYK 3. dairesi, sanık konumundaki polislerin avukatlarının yaptığı "soruşturmadaki usulsüzlükler" konusunu görüşüp, karara bağladı. 3. Daire oy birliği ile operasyon savcısı İrfan Fidan ile Sulh Ceza Hakimi İslam Çiçek hakkında "inceleme" izni verdi.


'Kaç İsmail kaç'


Operasyon sonucu gözaltına alınan polislerin davasına bakan Hakim Çiçek, adliyede dava sürerken, yabancı bir kişiyle görüntülenmiş, o kişiye "kaç İsmail kaç" demesi de görüntülere yansımıştı.

Savcı Fidan hakkında yapılacak müfettiş incelemesinin ise, sanık avukatlarının "yasal gözaltı süresini geçirmek" ve "zabıt katibine sahte tutanak düzenletmek" iddiaları konusunda olacağı belirtildi.

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