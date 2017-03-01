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HSYK’dan o hâkim için karar

Hâkim, birçok kişiyi hedef alan paylaşımlarda bulunmuştu

01 Mart 2017 19:28

Hâkim ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) bağımsız ve tarafsız olması gereken bir Hâkim Yıldırım Bayrak’a Twitter’da yaptığı yanlı paylaşımlar dolayısıyla inceleme izni verdi.

Odatv’nin haberine göre, Bayrak'ın sürekli olarak "başkanlık sistemine evet" propagandası yaptığı görülürken, bazı mesajlarında da hakaret ettiği görüldü.

Twitter'daki hesabında 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'i de hedef aldığı görülen Bayrak'ın, MHP yönetimine muhalif isimlerden Meral Akşener için de "Akşener parti kur yüzde 1 oy al... Kurduğun partine bir aylık maaşını bağışlayacağım söz" diye yazdığı bir tweeti var.

Avukat Fidel Okan da, hâkimin paylaşımlarına “Sosyal medyada referandum propagandası yapan hakim ve savcılar. Sizler bu mesleğin yüzkarasısınız. Çıkarın cübbelerinizi atılın siyasete…” sözleriyle tepki göstermişti.

 

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