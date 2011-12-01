T24 LogoT24 Logo
Politika

HSYK'dan 'Balyoz' savcılarına inceleme kararı

HSYK, sanık avukatlarının 'delilleri saklama ve lehte delil toplamama' iddiası üzerine harekete geçti.

01 Aralık 2011 02:00

T24 - Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, 'Balyoz' soruşturmasında görev alan 4 savcı hakkında inceleme başlattı. 

 
Avukatlar Celal Ülgen (üstte) ve Hüseyin Ersöz

Balyoz davası sanıklarının avukatlarından Celal Ülgen ve Hüseyin Ersöz, 4 savcıyı ‘delilleri saklamak ve lehte delil toplamamakla’ suçlamıştı.

Soruşturmada görev alan savcılar Bilal Bayraktar, Mehmet Berk, Ali Haydar ve Mehmet Ergül hakkında inceleme başlatan HSYK, bir müfettiş görevlendirdi.

Başmüfettiş Murat Akkurt ilk olarak şikayetçi avukatları dinledi. Avukatlar ifadelerinde 4 savcı hakkında adli ve idari soruşturma talep etti.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24