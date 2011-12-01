HSYK'dan 'Balyoz' savcılarına inceleme kararı

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Avukatlar Celal Ülgen (üstte) ve Hüseyin ErsözBalyoz davası sanıklarının avukatlarından Celal Ülgen ve Hüseyin Ersöz, 4 savcıyı ‘delilleri saklamak ve lehte delil toplamamakla’ suçlamıştı.Soruşturmada görev alan savcılar Bilal Bayraktar, Mehmet Berk, Ali Haydar ve Mehmet Ergül hakkında inceleme başlatan HSYK, bir müfettiş görevlendirdi.Başmüfettiş Murat Akkurt ilk olarak şikayetçi avukatları dinledi. Avukatlar ifadelerinde 4 savcı hakkında adli ve idari soruşturma talep etti.