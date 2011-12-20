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HSYK'dan atamalar ANKARA (A.A)

20 Aralık 2011 10:31

-HSYK'dan atamalar ANKARA (A.A) - 20.12.2011 - Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun (HSYK), idari yargı hakimlerinin atanmalarına ilişkin kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.  HSYK Birinci Daire Kararı'na göre, Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığına Ankara İdare Mahkemesi Başkanı Esat Toklu, Ankara İdare Mahkemesi Başkanlığına Adalet Bakanlığı Tetkik Hakimi Mahmut Şen, Aksaray İdare Mahkemesi Üyeliğine Mersin İdare Mahkemesi Üyesi Fatih Mehmet Topcu naklen atandı. Mesleğe kabul edilen eski Danıştay Tetkik Hakimi Sami Karatekin de İstanbul İdare Mahkemesi Üyeliğine açıktan atandı. HSYK'nın idari yargı hakim ve Cumhuriyet savcısının atanmalarına ilişkin kararnamesi de Resmi Gazete'de yayımlandı.  Kararname ile 22 hakim ve savcının görev yeri değişti. Kararname ile ayrıca mesleğe kabul edilen eski Patnos Cumhuriyet Savcısı Metin Kazan, Kuluncak Cumhuriyet Savcılığına getirildi. 

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