-HSYK'dan "Dink" açıklamalarına inceleme ANKARA (A.A) - 25.01.2012 - Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK), Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin davaya bakan İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Rüstem Eryılmaz ile Cumhuriyet Savcısı Hikmet Usta hakkında inceleme yapılmak üzere kurul müfettişi görevlendirilmesine karar verdi. HSYK Genel Sekreter Yardımcısı Neslihan Ekinci tarafından yapılan açıklamada, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Rüstem Eryılmaz ve İstanbul Cumhuriyet Savcısı Hikmet Usta hakkında, ''Dink davası Hakimi: 'Örgüt yok diyemem, ama'...'', ''O Hakim konuştu'', ''Savcı: Örgüt için fazlasıyla delil var'', ''Savcı: Örgüt de var, fazlasıyla delil de ancak mahkeme bunları incelemedi'', ''Dink davasında skandal'', ''Unutkanlığın böylesi'' başlıklı haberler ile diğer çeşitli basın ve yayın organlarında çıkan haberlerin ihbar kabul edilmesi nedeniyle inceleme başlatıldığı kaydedildi. Açıklamada, ''İnceleme sonucunda; İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Rüstem Eryılmaz ve İstanbul Cumhuriyet Savcısı Hikmet Usta hakkında ihbar kabul edilen ilgili açıklamalar nedeniyle inceleme yapılmak üzere Kurul müfettişi görevlendirilmesi hususunda Kurul Başkanına teklifte bulunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir'' ifadelerine yer verildi.