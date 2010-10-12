HSYK'da Kadir Özbek ve 6 üye istifa etti

T24 - 17 Ağustos tarihinden bu yana fiili olarak görev yapamadıklarını söyleyen Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanvekili Kadir Özbek ile birlikte 2'si yedek 7 üye, görevlerinden istifa etti.



Adalet Bakanlığı'ndan HSYK'daki istifalara sert açıklama



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Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nda (HSYK) bugün istifa depremi yaşandı.

İstifa sinyalini HSYK Başkanvekili Kadir Özbek, sabah saatlerinde yaptığı açıklamayla verdi.

Saat 14.30'da basın toplantısı düzenleyeceklerini söyleyen Özbek ve 6 üye, kameraların karşısına geçti. Kadir Özbek, toplu istifayı şu cümlelerle açıkladı:

"Bilindiği üzere HSYK bir süredir kamuoyunun üzerinde fazlasıyla yer almaktadır. Hukukun bu şekilde yıpratılması topulma zarar vermektedir.

HSYK, hiçbir önyargı ve hiçbir art niyet olmadan anayasanın çizdiği sınırlar içerisinde yetkilerine sahip çıkarak, görev yapma amacını ısrarla ortaya koymuş olmasına rağmen 17 Ağustos tarihinden bu yana fiilen çalıştırılmamaktadır. Bu husus Adalet Bakanlığı'na defalarca iletilmiş ancak sonuç alınamamıştır. Bakanlık son olarak gönderdiği yazıda yeni oluşum gerçekleşinceye kadar HSYK'da gündem yapılmayacağını resmen bildirmiş bulunmaktadır. HSYK, bu süre içerisinde birçoğu ivedi olan hiçbir görevini yapamadığı gibi bu ivedi işlerin Adalet Bakanlığı tarafından nasıl yürütüldüğü konusunda hiçbir bilgiye sahip değildir.

Bizim bugün basın toplantısını yapacağımızı açıkladıktan sonra, yaklaşık 1,5 saat kadar önce, HSYK'nın internet sitesine bizim yeni taslakla ilgili görüşlerimizi eklediler. HSYK taslağı için bile görüşümüz istenmedi ve sitede daha önce görüşlerimiz yer almıyordu.

Şahsım ve 7 arkadaşım görevimizden istifa ediyoruz."

Kadir Özbek'le birlikte istifa edenler arasında Ali Suat Ertosun, Suna Türkoğlu, Musa Tekin, Orhan Cem Erbük, Fatma Anıl Genç, Hatice Ceyda Keyman ve Ayşe Albayrak Doğan yer alıyor.

İstifa eden kurul üyeleri Yargıtay ve Danıştay'daki eski görevlerine dönecek. Özbek bir ay önce, Anayasa değişikliğinin geçmesi halinde istifa edeceklerini açıklamıştı.



Bakan ve Müsteşar dışında HSYK şu üyelerden oluşuyordu:

"KADİR ÖZBEK:Başkan Vekili - YARGITAY 13.H.D.

SUNA TÜRKOĞLU:Asıl Üye - DANIŞTAY 13. D.

ALİ SUAT ERTOSUN:Asıl Üye - YARGITAY 6.C.D.

MUSA TEKİN: Asıl Üye - YARGITAY 15.H.D

ORHAN CEM ERBÜK:Asıl Üye - DANIŞTAY 8. D

COŞKUN ÖZTÜRK:Yedek Üye - YARGITAY 10 H.D.

F.ANIL GENÇ:Yedek Üye - DANIŞTAY 4.D.

FEYZİ ALTINOK:Yedek Üye - YARGITAY 20. H.D.

H.CEYDA KERMAN:Yedek Üye - DANIŞTAY 9.D.

AYŞE ALBAYRAK DOĞAN:Yedek Üye - YARGITAY 11. H.D."