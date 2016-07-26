HSYK'da bir üye ortalama 42 saniyede seçilmiş; liste önceden mi hazırlandı?

TSK'daki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişiminin ardından Adalet Bakanı Bekir Bozdağ başkanlığında toplanan Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Genel Kurulu'nda Danıştay'a 75, Yargıtay'a 267 yeni üye atanırken Gizli oylama ile yapılan atamalar 4 saat sürdü. Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre, her bir atamanın 42 saniyede yapıldığı hesaplanırken bu durum listenin önceden hazır geldiği şeklinde yorumlandı.

Kararnamede, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında haklarında yakalama kararı çıkarılan 140 Yargıtay üyesi ile 48 Danıştay üyesi yer almadı ve yüksek yargıdan tasfiye edildi. Ayrıca yasaya karşı açıklama yapan eski HSYK üyesi Ali Suat Ertosun’un yeniden Yargıtay’a atanmaması dikkat çekti.

HSYK Genel Kurulu, dün Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın başkanlığında olağanüstü toplanarak Yargıtay ve Danıştay’a atanacak yeni üyeleri görüştü. Toplantıya, 15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında tutuklanan HSYK’nin 5 üyesi katılmadı.

Saat 08.45’te başlayan toplantı yaklaşık 4 saat sürdü. HSYK’nin sitesinden yapılan duyuruda “gizli oylama” ile seçim yapıldığı belirtildi. Bu da her bir atamanın, 42 saniyede yapıldığını anlamına geliyor. Alınan bilgiye göre, atama listesi önceden hazırlandı. Buna göre, Genel Kurul’a gelen liste, burada tek tek onaylandı. Sadece bir kaç isim üzerinde tartışma yaşandı.

Toplantı sonucunda mevcut görevi sona erenler arasından Yargıtay’a 267, Danıştay’a ise 75 yeni üye atandı. Yargıtay’ın yasayla üye sayısı 516’dan 310, Danıştay’ınki ise 195’ten 116’ya indirilmişti. Yasada Yargıtay ve Danıştay başkanları ile başkanvekilleri, başsavcısı ile daire başkanlarının görevine devam edeceği düzenlenmişti. Bu nedenle atama 267 ve 75 oldu. Ayrıca Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da bürokrasiden Danıştay’a 24 üye atayacak.

Ertosun yok

HSYK’nin atama listesinde 15 Temmuz darbe girişimi kapsamında hakkında gözaltı kararı çıkarılan ve görevden uzaklaştırılan 140 Yargıtay üyesi ile 48 Danıştay üyesi yer almadı. Bunun yanında, 2010 anayasa referandumuna karşı çıkan ve son olarak da yüksek yargıyı dizayn eden bu yasaya karşı açıklama yapan Yargıtay Üyesi Ali Suat Ertosun’un atanmaması dikkat çekti. Kulislerden alınan bilgiye göre, cemaate yakın olduğu iddia edilen 21 Yargıtay üyesinin de yine atanmadığı öğrenildi. HSYK, önümüzdeki günlerde yeniden atanmayanlara adli ve idari yargıda görev verecek.

YBP’nin ağır topları

Atama kararnamesinde yargıda ittifak halindeki muhafazakâr, milliyetçi ve sosyal demokratlar arasındaki dengenin bozulmadığı gözlendi. Sosyal demokratların öne gelen isimleri Abbas Özden, Gülsüm Mısır, Zeynep Nilgün Hacımahmutoğlu gibi isimlerin atandığı görüldü. Milliyetçilerde ise Hayri Keskin gibi isimler yeniden seçildi. 2014 yılı sonunda HSYK’nin Yargıtay ve Danıştay’a Yargıda Birlik Platformu’a yakın atadığı üyelerin büyük bölümü yeniden atandı.