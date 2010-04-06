HSYK'da bir kriz daha

T24- Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulundan (HSYK) yapılan açıklamada, Adalet Bakanı ve Kurul Başkanı Sadullah Ergin'in, üye Ali Suat Ertosun'un verdiği bir dilekçeyi işleme koymayacağını ve gündeme almayacağını belirttikten sonra Kurul Üyesi, Adalet Bakanlığı Müsteşarı Ahmet Kahraman ile toplantıdan ayrıldığını bildirdi.

HSYK'dan yapılan yazılı açıklamada, Kurulun bugün Adalet Bakanı Ergin'in başkanlığında tüm üyelerin katılımıyla toplandığı ve toplantıda, gündeminde bulunan itirazları görüştüğü belirtildi.

Açıklamada, itirazları görüştükten sonra toplantı bitmeden Kurul Üyesi Ali Suat Ertosun'un verdiği dilekçe ile “ilke kararları ve diğer konularla ilgili 29 Ocak 2010 tarihli tekliflerin görüşülmek üzere gündeme alınmasını” istediği ifade edildi. Bunun üzerine, Adalet Bakanı Ergin'in “yapılan teklifleri gündeme almayacağını, Ali Suat Ertosun'a yazılı cevap vereceğini” söylediği kaydedilen açıklamada, şöyle denildi:

“Kendisine 'bu tekliflerin verilmesinin üzerinden iki ayı aşkın süre geçtiği, daha önceden yapılan şifahi başvurulara ve 19 Mart 2010'da verilen dilekçeye rağmen Şubat, Mart ve Nisan ayları gündemlerine alınmadığı, aciliyeti ve aradan geçen süre itibarıyla bugün yapılan toplantıda gündeme alınması hususunun görüşülmesi gerektiği' Kurul Başkanvekili ve üyelerince ifade edildiği halde Başkan Sadullah Ergin 'dilekçeyi işleme koymayacağını ve gündeme almayacağını' belirttikten sonra Kurul Üyesi Müsteşar Ahmet Kahraman ile toplantıdan ayrılmıştır.”





Ertosun: Konu atama kararnamesiyle ilgili değildi





Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Üyesi Ali Suat Ertosun, kurul toplantısında ilke kararlarıyla ilgili daha önce verdiği tekliflerin gündeme alınmasını istediğini belirterek, ''Yargının önünü açıcı, çalışmalarını hızlandırıcı, kuruldaki tıkanıklıkları aşıcı tekliflerimiz vardı. Bunların görüşülmesini istedik, gündeme getirmediler'' dedi.

Ertosun, bugün yapılan kurul toplantısında ilke kararlarıyla ilgili daha önce yaptığı tekliflerin gündeme getirilmesini istediğini, konunun ''yetki atama kararnamesiyle ilgisi olmadığını'' söyledi.

HSYK tarafından alınan ilke kararlarının yargı için çok önemli aşamalar olduğunu ve her yıl Ocak ayında görüşülmesi gerektiğini ifade eden Ertosun, ''Ama bu yıl önümüze getirilmedi'' dedi.

Ertosun, kurulun olağan toplantılarında önerilen tekliflerin o gün gündeme alınmasa bile daha sonrası için gündeme alınmasının kararlaştırılabileceğini söyledi. İlke kararları alınırken yapılan toplantıya asil ve yedek üyelerin tümünün katıldığını ve buna büyük kurul dendiğini anlatan Ertosun, bugünkü toplantıda da asil ve yedek üyelerin katılımı olduğu için teklifleri gündeme getirdiğini ifade etti.