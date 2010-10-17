HSYK yeni üyeleri bugün belirlenecek

T24 - HSYK’nın yeni üyeleri bugün yapılacak seçimle belirlenecek. Adli ve idari yargıdan 201 adayın, ilk 16 arasına girmek için yarışacağı seçimde, on bin 739 hakim ve savcı oy kullanacak. ‘Bakanlık destekli’ 6 aday, telefon ve SMS yoluyla çekildikleri yönünde hâkim ve savcıların arandığını ileri sürdü. YARSAV ise ‘bölündükleri’ yönündeki haberlerden ‘bakanlık kaynaklarını’ sorumlu tuttu.





Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu’na seçilecek 10'u asil 6'sı yedek toplam 16 yeni üye için toplam 10 bin 739 hakim ve savcı oy kullanacak. Oy verme işlemleri 81 ilin adliye binalarında yapılacak. Üç büyük ilden gelecek oylar kilit rol oynayacak.



Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyeliği seçimine saatler kala adaylardan Yargıtay Tetkik Hâkimi Dr. Teoman Gökçe ve Türkiye Adalet Akademisi Eğitim Merkezi Müdürü Hâkim Ahmet Kaya, yaptıkları ortak açıklamada, adaylıklarının devam ettiğini, adaylıktan çekildikleri yönündeki haberlerin asılsız olduğunu bildirdi.

Açıklamada, “demokrasiyi içine sindiremeyen bir kısım çevrelerin” Teoman Gökçe ve Ahmet Kaya isimlerini kullanarak seçimde oy kullanacak hakim ve savcıları telefonla aradıkları ve kısa mesaj göndererek, “kimi adaylar lehine HSYK üye adaylığından çekildikleri” yönünde asılsız haberler yaydığı belirtilerek şöyle denildi?

“Konumlarımızda ve adaylık iradelerimizde herhangi bir değişiklik olmamıştır. Yayılan bu haberler tamamen asılsız olup sorumlular hakkında YSK ve adli merciler nezdinde yasal yollara başvurulacaktır.”



Adaylığa devam





HSYK üyesi adayı Adana Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Hüseyin Serter de, bir kısım kişiler lehine adaylıktan çekildiğine dair kötü niyetli haberler üretildiğini ve bu durumun meslektaşlarına kısa mesaj şeklinde gönderildiğini belirterek, “Bu haberler gerçeği yansıtmamaktadır” dedi.

Karşıyaka 3. Sulh Ceza Mahkemesi Hâkimi Hasan Fahri Göncü de adaylıktan çekildiğine dair meslektaşlarına kısa mesaj çekildiği yönünde duyumlar aldığını anlatarak, adaylığının devam ettiğini kaydetti.

HSYK üyesi adayı Üsküdar Cumhuriyet Savcısı Celal Avar ise, meslektaşlarını telefonla arayan kişilerin bir başka aday lehine adaylıktan çekildiği yönünde asılsız haberler yaydığın belirterek, “Bu çirkin komployu hazırlayan kişi ya da kişilerle yargı önünde hesaplaşacağım” açıklamasında bulundu.

HSYK üyeliğine aday olan Rize Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ömer Köroğlu da, hakkında adaylıktan çekildiği yönünde söylentiler yayıldığını belirterek, YSK’ya şikâyette bulundu.

Köroğlu, “HSYK üyeliği seçimlerine hile karıştırmak isteyen bazı odaklar, seçimler öncesi adaylıktan çekildiğim şeklinde çirkin bir söylenti yaymaya çalışmaktadır. HSYK için adaylığım devam etmektedir” dedi.



‘Bakanlığın adayları’





YARSAV, açıklama yapan 6 isimden Göncü dışındakilerin seçimde Adalet Bakanlığı tarafından örtülü biçimde desteklendiğini iddia etmişti.



‘YARSAV’da bölünme yok’





YARSAV Kurucu Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, seçimler için YARSAV’da bölünme olduğu iddialarını yalanlayarak, şöyle dedi:

“Belirli bazı yazılı, sesli ve web tabanlı basın kuruluşlarında yer alan, mevcut yönetim kurulunda yer almamama rağmen adımın da geçtiği tek yanlı, gerçek dışı ve hukuk dışı yayınlar nedeniyle, her türlü hukuksal yollara başvurulacaktır. Belirli merkezler için sonuç alma hedefine güdümlü bu haberler etkilerinin giderilmesini olanaksız kılmak için son güne, son dakikaya ayarlanmıştır. Soyut, tek yanlı, gerçek dışı, hukuk dışı ve tek merkez çıkışlı bu yayınlar gerçekte güçsüzlüğü güce çevirebilmek için yargı üzerinde çok amaçlı olarak yazılan bir senaryonun oynanmakta olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Yargı, yargıya bırakılmalıdır. Yargıç ve savcılar, yargıç ve savcılara bırakılmalı, iradelerine müdahale edilmemelidir.”

Ankara Barosu Yönetim Kurulu da, “HSYK’ya yapılan seçimlerde üyelerin tarafsızlığına, liyakatine ve siyasi kimliğinin baskın olmamasına azami özen gösterilmesini, aksi takdirde toplumdaki her bireyin güvencesi olan yargı bağımsızlığının tehlikeye gireceği” uyarısında bulundu.



Adliyelerde sandıklar kuruldu, tüm hazırlıklar tamamlandı. Ankara 1700 hakim ve savcı ile en çok seçmene sahip il. Sandıkta Adalet Bakanlığı ve YARSAV'ın işaret ettiği adaylar ön plana çıkıyor.

Adalet Bakanlığı listesinin başında Müsteşar Yardımcısı İbrahim Okur var. Personel Genel Müdürü Birol Erdem ile dinlendiğini iddia eden eski YARSAV Başkanı Eminağaoğlu için takipsizlik kararı veren Ankara Savcısı Harun Kodalak da aynı listede yer alıyor.

YARSAV'ın 16 kişilik aday listesinin en dikkat çeken ismi ise Sincan Hakimi Osman Kaçmaz. Kaçmaz hakkında Adalet Bakanlığı iki kez meslekten ihraç talep etmiş, 4 ayrı adli soruşturma açılmıştı.

Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'nda telekulak araması yapan Ankara Hakimi Hayri Keskin de YARSAV'ın adaylarından.

YARSAV listesinin bir başka önemli ismi de Ergenekon savcılarına dava açan savcı Abbas Özden olacak.



Seçim nasıl yapılacak?



YSK’nın genelgesine göre seçimlerde Adalet Bakanlığı merkez, bağlı ve ilgili kuruluşlarında idari görevlerde çalışan hâkim ve savcılar ile geçici yetki veya herhangi bir görevlendirme ile başka bir kurum ve kuruluşta görev yapan hakim ve savcılar da oy kullanabilecek.

Oy pusulası soyad alfabe sırasına göre liste halinde düzenlenecek ve oy kullanan hâkim-savcı, bu isimlerin karşısında oy kullanma tercihini belirtecek boş kutucuğu işaretleyecek. Her bir hâkim-savcı adli yargıda 11, idare yargıda 5 isim işaretleyecek. En çok oy alan adaylar sırasıyla asıl ve yedek üye seçilmiş olacak. Oylarda eşitlik halinde YSK kura çekecek.

Seçmen hâkim ve savcılar, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan nüfus cüzdanı, meslek kimliği, pasaport, sürücü belgesi, evlenme cüzdanı gibi kimliğini tereddütsüz ortaya koyan, resimli, resmi nitelikteki belgelerden birini sandık kurulu başkanına vermesi halinde oy kullanabilecek. Bu belgelerden birini vermeyen seçmen, oy kullanamayacak.

Her seçim çevresinde bir sandık kurulacak. Her sandıkta 100 seçmen oy kullanabilecek, seçmen sayısının 100’ü aşması durumunda yeni bir sandık kurulabilecek.

Adaylar

Seçimlerde Adalet Bakanlığı, YARSAV ve Demokrat Yargı’nın desteklediği adaylar çekişecek. Seçimlerin ağırlıklı olarak Adalet Bakanlığı ile YARSAV’ın desteklediği adaylar arasında geçmesi bekleniyor. Adalet Bakanlığı, hiçbir adaya destek vermediğini, tüm adaylara eşit mesafede durduğunu savunmasına karşın, YARSAV, Adalet Bakanlığı’nın, seçimde şu adayları desteklediğini ileri sürüyor:



-Üsküdar Savcısı Celal Avar

-Yargıtay 10. Ceza Dairesi’nden Teoman Gökçe

-Adalet Akademisi Eğitim Merkezi Müdürü Ahmet Kaya

-Ankara Savcısı Harun Kodalak

-Rize Ağır Ceza Mahkeme Başkanı Ömer Köroğlu

-Bakırköy 14. Ağır Ceza Hâkimi Nesibe Özer

-İzmir 7. Asliye Ceza Hâkimi Ali Öztürk

-Adana Ağır Ceza Hakimi Hüseyin Serter

-Ankara 17. Asliye Ceza Hâkimi Hayrettin Tire

-İstanbul Cumhuriyet Savcısı Ali Güngör

-Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı İbrahim Okur

-Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürü Birol Erdem

YARSAV'ın adayları

YARSAV seçimde şu isimlere oy verilmesini istedi:

Adli Yargı

-Kadıköy 1. Asliye Ceza Mahkemesi Hâkimi Tamer Akgökçe

-Sincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Osman Kaçmaz

-Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ali Asker Kazak

-Adana 1. Ticaret Mahkemesi Başkanı Sezai Kepenek

-Ankara 1. Sulh Ceza Mahkemesi Hâkimi Hayri Keskin

-Kayseri 1. Asliye Ceza Mahkemesi Hâkimi Mehmet Reşat Koparan

-Ankara Cumhuriyet Savcısı Abbas Özden

-İzmir Özel Yetkili 8. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Güngör Tosunoğlu

-Yargıtay 2.Hukuk Dairesi Tetkik Hâkimi Funda Tuner

-Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdür Yardımcısı Orhan Sungur

-Beyoğlu Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi Ali Haydar Yücesoy

İdari yargı

-Ankara 5.İdare Mahkemesi Başkanı Emine Aktepe

-İzmir Bölge İdare Mahkemesi Üyesi Emin Ayhan Çarıkçı

-Adalet Başmüfettişi Abidin Çelik

-Ankara 11.İdare Mahkemesi Başkanı Seval Kırklar

-Danıştay 13.Daire Tetkik Hâkimi Hüseyin Özgün

Demokarat Yargı'nın adayları



Demokrat Yargı’nın adayları ise şöyle:

-Kazan Hâkimi Kemal Şahin

-Ankara Savcısı İsmail Yalçın

-Diyarbakır Hâkimi Faruk Özsu

-Konya Hâkimi Mehmet Taştan

-İzmir Hâkimi Mustafa Kurtaran

-Ankara İdare Mahkemesi Hâkimi Cafer Ergen