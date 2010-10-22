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HSYK ÜYELİĞİ SEÇİMLERİNE İPTAL İSTEMİ ANKARA (A.A)

22 Ekim 2010 14:24

-HSYK ÜYELİĞİ SEÇİMLERİNE İPTAL İSTEMİ ANKARA (A.A) - 22.10.2010 - Eski YARSAV Başkanı Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Ömer Faruk Eminağaoğlu, HSYK üyeliği seçimlerinin iptali istemiyle Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) başvuruda bulunduğunu bildirdi. Eminağaoğlu, Yargıtay'daki İlhan Cihaner'in duruşmasının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Eminağaoğlu, ''HSYK seçimlerinin tam kanunsuzluk gerekçesiyle iptalini talep ettiğini'' belirtti. Seçimlerin adli ve idari yargı yönünden Türkiye genelinde iptal edilmesi gerektiğini kaydeden Eminağaoğlu, ''Ortada açık bir maddi vaka vardır. Bir karine hali vardır. Seçimden günler öncesinde varolduğu iddia edilen ve yalanlanan bir liste, bütünlük içerisinde sandıktan bir liste halinde çıkmıştır. Bu asla göz ardı edilemez maddi gerçekliktir'' iddiasında bulundu. Yüksek Seçim Kurulu'nun bu durumu değerlendireceğini belirten Eminağaoğlu, iptalin zorunlu olduğunu savundu.

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