-HSYK ÜYELİĞİ İÇİN 206 BAŞVURU ANKARA (A.A) - 04.10.2010 - Yüksek Seçim Kurulu (YSK), HSYK üyeliği için adli yargıda 172, idari yargıda 34 adaya ilişkin geçici listeyi yayımladı. Anayasanın Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun gereği 17 Ekim Pazar günü HSYK üyeliği için yapılacak seçimlerde uygulanacak genelge ile adli ve idari yargı hakim ve savcıları arasından HSYK üyeliği için yapılacak seçimlerde il seçim ve sandık kurullarının görev ve yetkilerini gösterir genelge, YSK tarafından kabul edilerek Resmi Gazete'de yayımlandı. YSK kararında, HSYK üyeliği için yapılacak seçimlere katılacak adayların başvuru belgelerini ve niteliklerini incelemek için YSK üyesi Hüseyin Eken başkanlığında, Mehmet Kürtül ve Nilgün İpek'ten oluşturulan komisyonun çalışmalarını tamamladığı belirtilerek, değerlendirme sonuçlarının kurula sunulduğu bildirildi. Buna göre, adli yargı hakim ve savcıları arasından adaylık için 173 başvurunun yapıldığı belirtilen kararda, başvurulardan 172'sinin usulüne uygun ve eksiksiz olduğu kaydedildi. Bunlar arasında Fethiye 2. Sulh Ceza Mahkemesi Hakimi Hulusi Tahir İlgenli'nin, 30 Nisan 2009'da birinci sınıfa ayrıldığı, henüz birinci sınıf olma incelemesine tabi tutulmadığının belirlenmesi üzerine başvurusunun reddedildiği kaydedildi. İdari yargı hakim ve savcıları arasında adaylık için ise 34 adet başvurunun yapıldığı, başvuruların tamamının kabul edildiği belirtildi. Geçici aday listelerinin de yayımlandığı kararda kabul edilen başvurular arasında Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürü Birol Erdem, Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Halil İbrahim Okur, Adli Sicil Genel Müdür Yardımcısı Orhan Sungur, Adalet Bakanlığı başmüfettişleri Abidin Çelik, Mehmet Yılmaz, Ankara Cumhuriyet Savcıları İsmail Yalçın, Hakan Kızılarslan, Bilal Gündüz, Mustafa Sağıroğlu, Abbas Özden, Nuh Mete Yüksel, İzmir Hakimi Mustafa Kurtaran, Diyarbakır Hakimi Faruk Özsu, Konya Hakimi Mehmet Taştan, Kazan Hakimi Kemal Şahin, Ankara İdare Mahkemesi Hakimi Cafer Ergen, Sincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi Hakimi Osman Kaçmaz, Ankara Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Hayri Keskin, Yargıtay Ceza Genel Kurulu Tetkik Hakimi Özcan Güven, Danıştay 13. Dairesi Kıdemli Tetkik Hakimi Hüseyin Özgün, Üsküdar Cumhuriyet Savcısı Celal Avar, Beyoğlu Hakimi Ali Haydar Yücesoy, Kadıköy Hakimi Tamer Akgökçe, Balıkesir Hakimi Aydın Başar, İzmir Hakimi Güngör Tosunoğlu, Ankara Sulh Ceza Hakimi Hayri Keskin, Adana Ticaret Mahkemesi Başkanı Sezai Kepek, Ankara Hakimi Eray Karınca, Ankara Bölge İdare Mahkemesi Hakimi İrfan Keskin, Ankara 1. İdare Mahkemesi Başkanı Kemal Kırklar, Menemen Hakimi Ali Atay, Eyüp Savcısı Mehmet Demir, Bursa Savcısı Özgür Katip Kaya, Gaziosmanpaşa Savcısı Reha Kaptan, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcısı Metin Yandırmaz, İzmir Hakimi Ali Öztürk, İstanbul Hakimi Nesibe Ersöz, Eyüp Savcısı Mehmet Demir, Ankara Hakimi Hayrettin Türe, Yargıtay Tetkik Hakimi Teoman Gökçeoğlu, Sincan Hakimi Abdullah Yarar, Ankara Bölge İdare Mahkemesi Hakimi Halil Koç, İstanbul İdare Mahkemesi Hakimi Resul Yıldırım, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Osman Vuraloğlu da yer alıyor. Öte yandan adaylar veya seçmenler iki gün içinde aday listesine itiraz edebilecek. YSK, itiraz süresinin bitmesinden itibaren iki gün içinde itirazları inceleyerek sonuçlandıracak ve kesin aday listesini, ''www.ysk.gov.tr'' adresinden 7 Ekim 2010 Perşembe günü ilan edecek.