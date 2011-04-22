-HSYK ÜYELERİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSU ANKARA (A.A) - 22.04.2011 - MAZLUMDER üyeleri, ''Milletvekili genel seçimleri için başvuran bağımsız adayların bir kısmının başvurularının reddedilmesi'' nedeniyle, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu. MAZLUMDER Genel Başkanı Ahmet Faruk Ünsal, suç duyurusu dilekçesini vermeden önce adliye önünde yaptığı basın açıklamasında, ''YSK'nın hukukun evrensel ilkelerini, toplumsal duyarlılığı dikkate almadan, keyfi bir karar vererek, toplumsal infiale sebep olduğunu'' iddia etti. ''YSK'nın görev kusuru içinde olduğunu, görevini kötüye kullandığını, seçilme hakkını engellediğini, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiğini'' savunan Ünsal, bu sebeple YSK Başkan ve üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunduklarını belirtti. Protesto hakkının evrensel ve demokratik bir hak olduğunu söyleyen Ünsal, ancak bu hak kullanılırken, cana ve mala zarar verilmesinin kabul edilemeyeceğini kaydetti. Ünsal, YSK'nın, bazı bağımsız adayların milletvekilliği başvurularını iptal kararının ardından meydana gelen olayların sorumlularının bulunması gerektiğini ifade etti. Yüzde 10 seçim barajının 12 Eylül ürünü olduğunu kaydeden Ünsal, ''Eğer yüzde 10 barajı kaldırılsaydı, hiçbir şekilde siyasi süreçlerin, 2-3 hakimin inisiyatifiyle yönlendirilmesine ve toplumun infiale uğramasına sebep olunmazdı. O bakımdan siyaset de 4 gündür yaşanan olaylardan sorumludur. Öyle ümit ediyoruz ki TBMM toplanır toplanmaz bu yanlış, 12 Eylül kalıntısı yüzde 10 barajı kaldırılır ve Türkiye artık hakimlerin ve bürokratların siyaseti ve toplumu yönlendirdiği bir ülke olmaktan kurtulur'' diye konuştu.