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HSYK, Sümeyye Erdoğan'a suikast iddiasının sahte olduğunu ortaya çıkaran iki savcı hakkında soruşturma açtı!

'Sümeyye Erdoğan'a suikast' haberini yapan Akşam ve Güneş gazeteleri hakkında dava açılmıştı

18 Ağustos 2015 16:54

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun (HSYK) gazeteci Emre Uslu ile CHP’li Umut Oran ve Akif Hamzaçebi arasında geçtiği iddia edilen Sümeyye Erdoğan’a suikast konuşmalarının da yer aldığı, bir dizi Twitter yazışmasının sahte olduğunu ortaya çıkaran iki savcı hakkında dosya açtığı ortaya çıktı.

Oya Armutçu'nun Hürriyet'te yer alan haberine göre, HSYK Basın Bürosu'nun, medyada çıkan haberler üzerine harekete geçtiği, iddiaların da açılan davaların da incelemeye alındığı belirlendi. HSYK kaynakları, Daire'nin toplanıp bir soruşturma kararı vermediğini, konunun rutin şekilde incelendiğini, bu inceleme sonucu soruşturma konusunda karar verileceğini bildirdi.

 

HSYK nasıl harekete geçti?

 

"Erdoğan'ı gördükçe aşık oldum" diyen iş adamı Ethem Sancak'a ait Akşam ve Güneş Gazetesi’nde gündeme gelen yazışmalar üzerine Oran ile Hamzaçebi böyle bir yazışma yapmadıklarını, kendilerine iftira atıldığını beyan ederek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmuştu. Ankara savcılığı “görevsizlik” kararı ile dosyayı İstanbul Basın Savcılığı’na gönderilmişti. Soruşturma dosyalarına bakan Bakırköy Basın Savcısı Hüseyin Parlakkılıç, her iki gazeteye dört ayrı dava açarken, Savcı Mustafa Gökay da iki gazeteye “iftira” suçundan bir dava açtı. HSYK Basın Bürosu'nun da medyaya yansıyan haberler üzerine harekete geçip dosya açtığı bildirildi.

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