-HSYK KARARNAMESİ İLE YERLERİ DEĞİŞEN SAVCILAR İSTANBUL (A.A) - 04.04.2011 - Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurumu (HSYK) kararnamesiyle görev yeri değiştirilen Turan Çolakkadı, Zekeriya Öz, Fikret Seçen ve Ercan Şafak'ın görev yeri değişikliği yazılarının kendilerine ulaştığı öğrenildi. Alınan bilgiye göre, bir süre önce HSYK'nın kararnamesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olarak atanan eski İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Turan Çolakkadı ile Çolakkadı'nın yerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine atanan eski özel yetkili Cumhuriyet Savcısı Fikret Seçen'in bu atamayla ilgili görev yeri değişikliğine ilişkin yazı kendilerine ulaştı. Söz konusu kararnameyle özel yetkileri alınarak İstanbul cumhuriyet başsavcıvekilleri olarak atanan eski özel yetkili cumhuriyet savcıları Zekeriya Öz ve Ercan Şafak'a da yeni görevlerine ilişkin yazılarının ulaştığı kaydedildi. Cumhuriyet savcılarından Zekeriya Öz'ün, hafta sonu Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesindeki makamına gelerek eşyalarının bir kısmını topladığı, Cumhuriyet Başsavcısı olarak atanan Çolakkadı'nın da yarın itibariyle odasını boşaltacağı öğrenildi. Öte yandan, Cumhuriyet Başsavcılığına getirilen Çolakkadı'nın 6 Nisan Çarşamba günü Sultanahmet'teki İstanbul Adalet Sarayındaki görevine başlanmasının beklendiği, Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine atanan Zekeriya Öz'ün de 1 Nisan tarihinde 10 gün rapor aldığı ve raporunun bitmesinin ardından yeni görevine başlayacağı belirtildi.