-HSYK KARARNAME PRENSİPLERİNİ AÇIKLADI ANKARA (A.A) - 11.11.2010 - Anayasa değişikliğinin ardından yeniden yapılandırılan Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun (HSYK), 2010 yılı adli ve idari yargı sonbahar kararnamelerinde uygulanacak prensipleri belirlendi. HSYK'nın 11 maddelik ''2010 Yılı Adli Yargı Sonbahar Kararnamesinde Uygulanacak Prensipler'' ile 9 maddelik ''2010 Yılı İdari Yargı Sonbahar Kararnamesi'nde Uygulanacak Prensipler''i Kurulun internet sitesinde ilan edildi. HSYK'nın yeni yapısının henüz oluşmamış olması, etkin itiraz sisteminin zarar görmemesi ve halen uygulanmakta olan Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümleri ile atama prensiplerinin gelecek dönem içerisinde Kurul tarafından yeniden gözden geçirileceği dikkate alınarak oluşturulan prensip kararlarında hakim ve savcıların mağduriyetlerinin önlenmesi amacıyla 2010 yılı Sonbahar Kararnamesi'nde, bölgelerdeki asgari hizmet sürelerini tamamlayanlardan atanma talebinde bulunan hakim ve Cumhuriyet savcılarının atamalarının yapılacağı belirtildi. Bu kapsamda ataması yapılacak 1, 2 ve 3. bölgelerde görev yapan hakim ve Cumhuriyet savcıları için 31 Aralık 2010 tarihi itibarıyla 3 yıl çalışmış olma şartı aranacak. 2010 yılı Yaz Kararnamesi'nde olduğu gibi bölge atlatma uygulaması bu kararnamede de gerçekleştirilmeyecek. Bölgelerdeki asgari hizmet sürelerini tamamlamasına rağmen, atanma talebinde bulunmayan hakim ve Cumhuriyet savcılarının atamalarının, ihtiyaç ve kadro durumları da göz önüne bulundurularak 2011 yılı Yaz Kararnamesi'ne bırakılacak, birinci sınıfa ayrılmasına rağmen, halen 3. veya daha alt bölgelerde çalışan, 4. veya 5. bölge hizmetlerinden birisini yapmış olmak şartıyla son görev yerlerinde asgari hizmet süresini dolduran hakim ve Cumhuriyet savcıları, ihtiyaç halinde resen 1. bölgelere atanacaklar. Birinci sınıfa ayrılmış olup da halen 2. bölgede çalışan ve bulunduğu yerde 2, ayrıca 2. bölgelerde toplam 5 yıl hizmet süresini doldurmuş olan hakim ve Cumhuriyet savcılarının ihtiyaç halinde resen 2. bölgelere atanabilecekler. Prensip kararlarına göre, 4. ve 5. bölgelerde hiç görev yapmadan veya kısmen görev yaptıktan sonra herhangi bir nedenle 2. defa 3. bölgeye atananlardan, toplam hizmet süreleri 31 Aralık 2010 tarihi itibarıyla 6 yıldan az olan hakim ve Cumhuriyet savcılarının 2. bölgelere atamaları yapılmayacak. Hakimler ve Cumhuriyet Savcıları Hakkında Uygulanacak Atama ve Nakil Yönetmeliği'ne uygun mazereti bulunan ve bunu belgelendiren hakim ve Cumhuriyet savcılar, kesinleşmiş yer değiştirme cezası almış olanlar ile hakkında idari bir tasarrufla görev yeri değiştirilmesi istenilen hakim ve savcılar kararname taslağına alınacak. Birinci Sınıf Olan Hakim ve Savcıların Çalışmalarının Değerlendirilmesi Esaslarına İlişkin Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun 26 Ocak 2004 tarihli İlke Kararı uyarınca, 3 yıllık incelemeleri sonucunda başarısız olan hakim ve Cumhuriyet savcılarının durumlarına uygun bir başka yere atanmaları, son üç hal kağıdı ''orta'' veya ''zayıf'' olan hakim ve Cumhuriyet savcılarının durumları Kurulca değerlendirilecek. 5435 sayılı Yasa uyarınca meslekte geçmiş sayılan süreler dikkate alınmaksızın, yabancı dil eğitimi, TODAİE, askerlik, ücretsiz izin, avukatlık, başka kurumlarda geçen süreler düşüldükten sonra, meslekte fiilen geçirilen süreleri esas alınacak. 2010 yılı Sonbahar Kararnamesi'nde, hizmet gerekleri ve kadro durumları da göz önünde bulundurulmak suretiyle aşağıdaki istisnalar dışında atanma talebinde bulunmayanların atamaları yapılmayacak. İdari hakim ve savcılardan kura ile 3. bölgelere atanan ve 31 Aralık 2010 tarihi itibarıyla o bölgede 3 yıllık hizmet süresini dolduranlardan atanma talebinde bulunanların atamaları, hizmet süreleri ve üst bölgelerdeki ihtiyaçlar göz önünde bulundurulmak suretiyle yapılacak. Ancak ilgililerin, o yerde 2 yıllık hizmet sürelerini doldurmaları kaydıyla talep etmeleri durumunda, bir başka 3. bölgeye atanma talepleri, ihtiyaç ve hizmet gerekleri göz önüne alınarak değerlendirilecek. İdari Yargı Hakim ve Savcıları Hakkında Uygulanacak Atama Yönetmeliğine göre ataması yapılacak olan ve halen 1 ve 2. bölgelerde görev yapan ve atanma talebinde bulunan hakimlerin atamaları, 3. bölgelerdeki ihtiyaç sayısı kadar yapılacak. Talepte bulunanların sayısının ihtiyacı karşılamaması halinde atamaların resen yapılması ilkesi benimsendi.