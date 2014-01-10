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HSYK: Başkanvekilimiz Hamsici'nin açıklaması kurumsal açıklama değildir

HSYK tarafından yapılan açıklamada HSYK Başkanvekili Ahmet Hamsici'nin yapılması planlanan kanun değişikliği ile ilgili olarak kendi kişisel görüşünü beyan etmiştir denildi

10 Ocak 2014 15:07

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Başkanvekili Ahmet Hamsici ve 15 kurul üyesinin imzasını taşıyan 66 sayfalık açıklamaya ilişkin HSYK'dan bir açıklama geldi. Açıklamada, "HSYK Başkanvekili Sayın Ahmet Hamsici Bey’in 6087 Sayılı HSYK Kanunu değişikliğine ilişkin kişisel görüşlerini içeren rapor sizlere gönderilmiştir. Bu değerlendirme HSYK adına kurumsal bir açıklama değildir" denildi.

Bugün sabah saatlerinde yapılan 66 sayfalık açıklamada HSYK Başkan Vekili Ahmet Hamsici, HSYK'nın yapısında değişiklik öngören düzenleme ile ilgili olarak 66 sayfalık açıklama yaptı. Açıklamada "Anayasa değişikliği ile birlikte HSYK Adalet Bakanlığından bağımsız, yargının ayrı bir erk olması kuralına uygun bir düzenlemeye kavuşturulmuş iken, yapılmak istenen Kanun değişikliği ile Kurulun fiilen Adalet Bakanına bağlı ve bağımlı, ayrı bir erkten daha çok yürütmenin emir ve gözetimi altında görev yapan bir yapı haline getirilmesi söz konusudur. Bu durum yapılan Anayasa değişikliği ile kurulan bağımsız bir Kurulun oluşumuna aykırıdır" denilmişti.

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