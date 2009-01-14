HSYK gündeminde de ana konu Savcı Öz

İstanbul'da mini zirve

Ankara'da HSYK toplandı

'Savcıları rahat bırakalım'

Yarın gündeme gelmesi bekleniyor

Taraf gazetesinin haberine göre YARSAV ve bazı çevrelerin Ergenekon soruşturmasını yürüten Savcı Zekeriya Öz'ün görevden alınması için başlattığı kampanya Ankara ve İstanbul'da hareketli saatlerin yaşanmasına neden oldu. Önceki gün Ankara'da çeşitli görüşmeler yapan İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Cengiz Engin, Ergenekon savcıları Zekeriya Öz, Mehmet Ali Pekgüzel ve Nihat Taşkın'la görüştü. Ankara'da toplanan Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun gündeminde de Ergenekon savcıları vardı.Önceki gün Ankara'ya gelerek önce Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin, ardından HSYK üyeleri ile görüşen İstanbul Başsavcısı Aykut Cengiz Engin, dün Beşiktaş adliyesine giderek savcı Öz ve arkadaşlarıyla bu görüşmelerin sonuçlarını görüştü.İki saat 15 dakika süren görüşmenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Engin, "Burası benim çalışma ofisim, buraya gelmem kadar doğal birşey yok" dedi.Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu da dün Adalet Bakanı Şahin başkanlığında toplandı. Toplantının ardından soruları yanıtlayan Şahin, toplantıda Ergenekon soruşturmasının gündeme gelmediğini savundu.Şahin şöyle konuştu: ''Bugün İtirazları İnceleme Kurulu'nun toplantısı vardı. Ayda bir yapılır. HSYK'nın asil ve yedek üyeleriyle bir araya gelerek, İtirazları İnceleme Kurulu oluşur. Gündemimizde ne varsa onları görüştük. Şimdi, ayrılıyorum. Gündemimizde, bahsettiğiniz konularla (Ergenekon) ilgili herhangi bir başlık yoktur. Dolayısıyla bunları konuşmamız da zaten beklenemezdi. Sadece gündemimizde ne varsa onu görüştük ve şimdi de ayrılıyorum.''Şahin soruşturmanın savcı değil polisin yönlendirmesiyle yürütüldüğü eleştirilerine katılmadığını belirterek şunları söyledi: ''Bunların hiçbirine katılmıyorum. Çünkü emniyet güçlerimiz bir soruşturmayla ilgili savcılarımızın emrinde görev yaparlar... Tüm basın yayın organları ve kamuoyuna çağrım; lütfen, hakimlerimizi, savcılarımızı, kamu adına görev yapan arkadaşlarımızı rahat bırakalım. Onların işlerini kolaylaştırmaya özen gösterelim." Şahin, Ergenekon soruşturmasını yürüten savcılarla ilgili herhangi bir inceleme olmadığını da "benim gündemimde şu anda böyle bir konu söz konusu değil'' diye açıkladı.HSYK'nın yarın yapacağı toplantıda da Ergenekon savcılarıyla ilgili konunun gündeme gelmesi bekleniyor. Bu arada Yargıtay 9.Ceza Dairesi Başkanı Mahmut Acar, savcı Öz hakkında HSYK'ya suç duyurusunda bulundukları yönündeki iddiaları ve haberlerin doğru olmadığını belirtti.