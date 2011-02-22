-HSYK GENEL SEKRETERLİĞİNE ATAMA ANKARA (A.A) - 22.02.2011 - Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) genel sekreterliğine Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Mehmet Kaya atandı. Resmi Gazete'de yayımlanan HSYK kararında, Mehmet Kaya'nın teklif edilen 3 aday arasından 6087 sayılı HSYK Kanununun 11. maddesinin 1. fıkrası gereğince HSYK Genel Sekreteri olarak atandığı belirtildi. Karara göre, genel sekreter yardımcılıklarına da Personel Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Engin Durnagöl, Personel Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Neslihan Ekinci, Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Muzaffer Bayram ve İç Denetim Birimi Başkanlığı İç Denetçi Nevzat Karababa atandı.