HSYK 'FETÖ'nün hava imamı' Öksüz'ü serbest bırakan ve itirazı reddeden hâkimler hakkında inceleme başlattı

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Başkanvekili Mehmet Yılmaz, ‘FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi Adil Öksüz'ü serbest bırakan hakim Köksal Çelik ile buna yapılan itirazı reddeden hakim Çetin Sönmez ile ilgili konuyu takip ettiklerini bildirdi.

Kendilerine "Yurtta Sulh Konseyi" adını veren cuntacıların darbe girişimine ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında Akıncılar Üssü'nde tek gözaltına alınan sivil olan ve 'FETÖ'nün hava kuvvetleri imamı' olduğu ileri sürülen Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi Adil Öksüz, tutuklanması istemiyle Sincan Batı Adliyesi'nde hakimliğe çıkarıldı.

Sincan Batı Adliyesi Hakimi Köksal Çelik, Öksüz hakkında yurtdışına çıkış yasağı kararı vererek, Öksüz'ü adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

Bu karara yapılan itiraz ise Sincan'daki başka bir hakim Çetin Sönmez tarafından reddedildi.

HSYK Başkanvekili Mehmet Yılmaz, iki hakim hakkındaki iddiaları takibe aldıklarını açıkladı.

Yılmaz, "Arkadaşlarımız konuyu takip ediyor. Hakimlerin bir kusuru, kastı, hatası, ihmali varsa araştırılacak ve gereken yapılacak" dedi.