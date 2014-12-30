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HSYK, bugün 17-25 Aralık savcıları hakkında karar verecek

Zekeriya Öz, Muammer Akkaş, Celal Kara ve Mehmet Yüzgeç hakkındaki ‘görevden uzaklaştırma’ talebinin bugün karara bağlaması bekleniyor

30 Aralık 2014 11:52

HSYK 3. Dairesi, 17-25 Aralık soruşturmalarını yürütürken dosyadan el çektirilip görev yerleri değiştirilen Cumhuriyet Savcıları Zekeriya Öz, Muammer Akkaş, Celal Kara ve Mehmet Yüzgeç hakkındaki inceleme kararını soruşturmaya dönüştürülmesine karar vermiş, söz konusu isimlerin soruşturma tamamlanana kadar görevden uzaklaştırılmasını talep etmişti. Konuyu gündemine alan HSYK 2. Dairesi, dört savcının açığa alınıp alınmayacağına ilişkin kararı bugün verecek.

HSYK müfettişlerinin savcıların ‘ihracını’ istediği raporlarını inceleyen HSYK 3. Dairesi, dört isimle ilgili incelemeyi soruşturmaya dönüştürülmesine karar vermişti.

 

2. Daire görüşecek

 

3. Daire, kararın ardından savcılar hakkında soruşturma başlatılması talepli yazısını HSYK 2. Dairesi’ne gönderdi.  HSYK 3. Daire ayrıca, soruşturmanın selameti açısından soruşturma tamamlanana kadar Öz, Akkaş, Kara ve Yüzgeç’in görevden uzaklaştırılmalarını da talep etmişti. Bugün toplanacak olan 2. Daire, 4 isimle ilgili dosyayı da gündemine aldı.

 

Kararı verecek

 

Yeni Şafak’tan Osman Özgan’ın haberine göre, 2. Daire’nin,  bugün yapacağı toplantıda,  “Kusurlu, uygunsuz hareket ve ilişkileriyle mesleğin şeref ve nüfuzuna ve saygınlığına zarar vermekle” suçlanan 4 savcı hakkındaki ‘görevden uzaklaştırma’ talebini karara bağlaması bekleniyor. HSYK 2. Dairesi’nin 3. Daire’nin talebini kabul etmesi durumunda 4 savcı, soruşturma tamamlanana kadar görevden uzaklaştırılacak. 2. Daire, soruşturma tamamlandıktan sonra ise 4 isme, uyarma, aylıktan kesme, kınama, kademe ilerlemesini durdurma, derece yükselmesini durdurma, yer değiştirme ve meslekten çıkarma gibi cezalardan birini verebilecek.

 

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