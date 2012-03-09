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HSYK Başkanvekili Okur: Bu saatten sonra Madımak için yapılacak bir şey yok

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Başkanvekili İbrahim Okur, NTV Ankara Temsilcisi Nilgün Balkaç'ın sorularını yanıtladı.

09 Mart 2012 18:36

 

T24 - Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Başkanvekili İbrahim Okur, Sivas katliamı davasında sona yaklaşıldığını işaret etti ve zamanaşımının modern cezada kullanılan bir uygulama olduğunu vurguladı.Okur, ''bu saatten sonra yapılacak fazla bir şey yok'' dedi.
 
Sivas katliamının sanıkları hakkındaki yargılamanın zamanaşımına uğramasına 4 gün kala yargının nasıl davranacağı sorusuna Okur, şöyle yanıt verdi:
 
“Sivas davasında 5 sanık hakkında zamanaşımı doluyor. 4 sanık hiç yakalanmamış, diğer sanık serbest bırakılmış. Sivas davasında sözkonusu sanıklarla ilgili zamanaşımının sonuna gelindiği görülüyor. Zamanaşımı da tüm modern ceza hukununda olan bir uygulama. Mahkeme takdir hakkını kullanabilir. Aslında bu davada zamanaşımı uzamış. Bu sanıklar asli fail değil, onlara cezalandırılmış. Bu saatten sonra yapılacak fazla bir şey yok."
 

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