HSYK Başkanvekili: Hâkim ve savcıları ihraçtan utanıyoruz

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Başkanvekili Mehmet Yılmaz, “En önemli husus, soruşturmalarımız. Mevzuat dışına çıkan ve görevini kötüye kullanan hakim ve savcıların davranışlarının müfettişler tarafından soruşturmalarını HSYK olarak başlattık. Raporlar gelmesi halinde yargının üzerine gölge düşürenleri uzaklaştıracağız, ihraç edeceğiz. HSYK başkanı ‘övünüyor’ dediler. Hayır övünmüyoruz. Utanıyoruz. Hangi meslek mensubu, kendi meslektaşını açığa alıp ihraç etmekten hoşlanır. En büyük utancımız bu bizim” dedi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre; HSYK tarafından düzenlenen '2017-2021 Stratejik Plan Çalıştayı' Bursa Almira Otel’de başladı. Türkiye’nin birçok ilinden başsavcı, hakim ile savcıların katıldığı ve 11 Mayıs’a kadar devam edecek çalıştayda, Stratejik Plan çalışmaları anlatılacak. Çalıştayın açış konuşmasını yapan HSYK Başkanvekili Mehmet Yılmaz şöyle konuştu:

“Birçok hedefimize ulaştık. Çalışmayı, bilgi ödüllendiren terfi, atamayı hemen sağlayamıyoruz. Mesleğimizi bu sıkıntıdan kurtaracağız. Bu en önemli hedefimizdir. Özlük haklarımız, seçimden önce verilen sözler kısmen yapıldı. En önemli husus soruşturmalar. Mevzuat dışına çıkan, mevzuat yetkilerini kötüye kullanan, hakimlik ve savcılık mesleğinin topyekun yargılamanın saygınlığını azaltan davranan hakim ve savcılar hakkında müfettiş arkadaşlar gerekli soruşturmaları HSYK’nın izniyle başlattı. Onların düzenlediği raporlar tarafımıza ulaşmasıyla birlikte bulunduğu hal üzere görev devamın yargının saygınlığına ve güvenirliğine gölge düşüreceğine inandığımız savcı ve hakim arkadaşlarımızı geçici olarak meslekten uzaklaştıracağız. Raporların tamamlanmasıyla hakimlik ve savcılık mesleğinin görevine devamında artık fayda görünmeyen meslektaşlarımızı hakkında ihraç edeceğiz. Bu çalışmaların hepsi hukuk içinde yapılıyor. Hiç kimseye muhtaç olunmadan, hiçbir delil kirletilmeden hakim ve savcı yaptıklarıyla soruşturulur. 88 hakim açığa aldık, 15 ihracımız var”

"Övünmüyoruz, utanıyoruz"

“‘HSYK başkanı övünüyor’ dediler. Hayır övünmüyoruz. Utanıyoruz. Hangi meslek mensubu, kendi meslektaşını açığa alıp ihraç etmekten hoşlanır. En büyük utancımız bu bizim. Ama bu mesleği kim bu hale getirdi. 93 yıllık cumhuriyette, oluşan yargıya olan güveni, kim gerilere doğru götürdü. Hukuka ihanet eden, mesleğini ihanet eden insanı hangi anlayışla meslekte tutmaya devam edelim. Kim tutmaya devam eder. O zaman sizin gösterdiğimiz çabalara ihanet olmaz mı? Sadece biz değil, bizden sonra gelen nesilde inşallah buna izin vermeyecek. Hiçbir çıkar grubunun yargıda örgütlenmesine, hukuku kendi amaçlarının aracı hale getirmesine hiçbir hakim ve savcı izin vermeyecek. Her hakim savcı, peygamber postunda oturduğunu sorumluğunu iliklerine kadar hissedecek.”