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HSYK Başkanvekili: ‘Darbe mahkemesi’ kurma hazırlıkları yok

“Bu mahkemelere şu an ihtiyaç da yok”

06 Eylül 2016 22:39

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Başkanvekili Mehmet Yılmaz, "darbe mahkemeleri" adı altında özel yetkilerle donatılmış bir mahkeme kurma hazırlıklarının bulunmadığını belirterek, "Açılacak dava çok fazla olur, kapasite üzerinde iş gelirse yeni ağır ceza mahkemeleri kurularak, 12 Şubat 2015'teki ağır ceza mahkemelerindeki ihtisaslaşmaya yönelik karar gereği yetkilendirme yapılır" dedi.

Habertürk’ün haberine göre, "darbe Mahkemeleri" adı altında yeni, özel yetkilerle donatılmış bir mahkeme kurulması yönünde çalışmaları bulunmadığını bildiren Yılmaz, şu anda böyle bir ihtiyaç da bulunmadığını söyledi.

Yılmaz, HSYK 1. Dairesi'nin 12 Şubat 2015 tarihli ağır ceza mahkemelerinde ihtisaslaşmaya yönelik kararı gereği, birden fazla ağır ceza mahkemesi olan yerlerde 2. ağır ceza mahkemelerinin terörle görevli mahkemeler olarak belirlendiğini, 3. ağır ceza mahkemelerinin de uyuşturucu ile ilgili suçlara bakmakla yetkilendirildiğini hatırlattı.

Bu karar gereği, ihtiyaç halinde yeni kurulacak mahkemelere, yine ihtiyaca göre yetkilendirme yapılacağını söyleyen Yılmaz, "Ancak 'yeni darbe mahkemeleri geliyor' şeklinde bir algı yanlış. Yeni darbe mahkemeleri gelmiyor. Darbe mahkemeleri adı altında özel yetkilerle donatılmış bir mahkeme kurma hazırlığımız yok, bu mahkemelere şu an ihtiyaç da yok ama açılacak dava sayısı çok fazla olur, mahkemelerin kapasitesi üzerinde iş gelirse yeni ağır ceza mahkemeleri kurularak, 12 Şubat 2015'teki ağır ceza mahkemelerindeki ihtisaslaşmaya yönelik karar gereği yetkilendirme yapılır." diye konuştu.

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