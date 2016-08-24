HSYK, 2847 hâkim ve savcıyı ihraç etti!

Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu HSYK, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası yürütülen operasyonlarda daha önce geçici olarak görevden uzaklaştırılmış olan 2 bin 847 hakim ve savcının meslekten ihraç edildiğini açıkladı.

İhraç edilen hâkim ve savcıların tam listesi için tıklayın

HSYK Başkanvekili Mehmet Yılmaz, kararın HSYK Genel Kurulu'nda oy birliğiyle alındığını söyledi.

Bu arada HSYK Başkanvekili Mehmet Yılmaz, kamuoyunda Şemdinli savcısı diye bilinen Savcı Ferhat Sarıkaya'nın da açığa alındığını bildirdi.

Eski bir cemaat mensubu olduğunu kabul eden Sarıkaya son haftalarda cemaatle ilgili itiraflarıyla yeniden gündeme gelmişti.

Sarıkaya 2005 yılında Şemdinli'deki Umut kitabevine bomba koyduktan sonra yakalanan devlet güvenlik görevlileriyle ilgili iddianameye zamanın Genel Kurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt'ı da sanık olarak dahil etmesiyle ünlenmişti.

Son olarak Ankara Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapan Ferhat Sarıkaya 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Fethullah Gülen cemaati soruşturmasını yürüten savcı Serdar Coşkun'a giderek itiraflarda bulunmuştu.

Tanık olarak ifadesi alınan Sarıkaya, Şemdinli iddianamesinin içerisine Yaşar Büyükanıt'ın adının cemaatçi hâkim ve polis şefinin yardımıyla eklediğini anlatmış cemaatçi olduğunu söylediği diğer yargı mensupları hakkında ifadeler vermişti.