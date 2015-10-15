HSYK, 156 hakim ve savcının görev yerini değiştirdi

15 Ekim 2015 21:52
HSYK, adli yargı kararnamesiyle 137; idari yargı kararnamesiyle 19 hakim ve savcının görev yerlerini değiştirdi.
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK), Birinci Dairesinin 15/10/2015 tarih ve 2015/1608-1609 sayılı adlî ve idarî yargı kararnamesi kapsamında 137 adli, 19'u idari hakim ve savcının görev yerleri değişti. Buna göre görev yerleri değişen hakim ve savcılar şu şekilde:
ADLÎ YARGI KARARNAMESİNE GÖRE BULUNULAN VE ATANILAN GÖREVLER
1-İdris BİLGİN Malatya Hâkimi Bayındır Hâkimliği
2- Hüseyin BAHADIR Karşıyaka C.Savcısı Balıkesir C.Savcılığı
3- Mahir KALEBEK İstanbul C.Savcısı Ankara C.Savcılığı
4- Yavuz BAYRAM Tekirdağ C.Savcısı Bodrum C.Savcılığı
5- İlhan OBUT İstanbul Anadolu Hâkimi Ankara Hâkimliği
6 -İsmail KÖKSAL Kütahya Hâkimi Eskişehir Hâkimliği
7-Ömer BERBER Küçükçekmece Hâkimi Manisa Hâkimliği
8- Hüseyin GÜLER Antalya C.Başsavcı Vekili Ankara C.Savcılığı
9 - Mustafa MUTLU Aydın Ağır Ceza Mah.Başkanı İzmir Hâkimliği
10 -Kadir YILMAZ Gaziosmanpaşa C.Başsavcı Vekili Bakırköy C.Başsavcı Vekilliği
11 -Yücel KILINÇ Elazığ C.Savcısı Gaziosmanpaşa C.Savcılığı
12- İskender GÖRGÜLÜ Gaziosmanpaşa C.Savcısı Edirne C.Savcılığı
13- Aydın KAPTAN Ankara Batı C.Savcısı Ankara C.Savcılığı
14- İlknur KANSIZ Gaziantep Hâkimi Malatya Hâkimliği
15- Ethem ERDOĞDU Bucak C.Savcısı Bucak C.Başsavcılığı
16- Mustafa Safa ÖZGELEN Ankara C.Savcısı Elazığ C.Savcılığı
17- Sefer İlker ALP Yargıtay C.Savcısı Ankara Hâkimliği
18- Mehmet ÖZEL Malatya C.Savcısı Yargıtay C.Savcılığı
19- Remzi DEMİR Beypazarı C.Savcısı Ankara Batı C.Savcılığı
20-Hatice KILINÇ Ankara Batı Hâkimi Ankara Hâkimliği
21- Ufuk Abbas ULUTÜRK Muğla C.Savcısı Bodrum C.Savcılığı
22- Bayram KÖROĞLU Gaziosmanpaşa C.Savcısı Adana C.Savcılığı
23- Leyla YAĞDI Gaziantep Hâkimi İzmir Hâkimliği
24- Murat ÇANCI Tekirdağ C.Savcısı Büyükçekmece C.Savcılığı
25- Ünal Ferda AKPINAR İstanbul Hâkimi Bakırköy Hâkimliği
26- Bahadır SAKAOĞLU Kars C.Savcısı Uşak C.Savcılığı
27- Dilek BENGİ Mersin Hâkimi Ankara Hâkimliği
28- Mecit GÜRSOY İstanbul Anadolu C.Savcısı Küçükçekmece C.Savcılığı
29- Orhan KÜÇÜKFİDANCI Eskişehir Hâkimi Sakarya C.Savcılığı
30- Nadir SERBEST Eskişehir Hâkimi Gaziantep Hâkimliği
31- Ramazan ÇINAR Kars Hâkimi Kırıkkale Hâkimliği
32- Ömer TETİK Ankara Batı C.Savcısı Diyarbakır C.Savcılığı
33- Selda BİNBOĞA KURTULUŞ Ankara Batı C.Savcısı Ankara C.Savcılığı
34- Sevgi AĞCA Denizli Hâkimi İzmir Hâkimliği
35- İsmail Ersin AĞCA Denizli C.Savcısı İzmir C.Savcılığı
36- Aydın ACAR Edirne Hâkimi Küçükçekmece Hâkimliği
37- Doç.Dr. Bahadır YAKUT Adalet Bakanlığı Tetkik Hâkimi Van C.Savcılığı
38- Canfer CAN Zonguldak C.Savcısı Kocaeli C.Savcılığı
39- Okan BATO İzmir C.Savcısı İzmir C.Başsavcı Vekilliği
40- Evliya ÇALIŞKAN Denizli C.Savcısı İstanbul C.Savcılığı
41- Sabri Lider ŞENGÜL Büyükçekmece Hâkimi Gebze Hâkimliği
42 - Ali Yusuf BAŞARAN Şanlıurfa Hâkimi Ankara Batı Hâkimliği
43- Rafet KALYONCU İstanbul Ağır Ceza Mah.Üyesi İstanbul Hâkimliği
44- Gülsay TURAN Ankara Batı Hâkimi Ankara Hâkimliği
45- İpek AKSU PESEK Adalet Bakanlığı Tetkik Hâkimi İstanbul Hâkimliği
46- İsmail ALAGÖZ İstanbul Anadolu C.Savcısı Mersin C.Savcılığı
47- Jale TETİK Ankara Batı Hâkimi Diyarbakır Hâkimliği
48- Osman İlter DOĞAN Mersin Hâkimi Elazığ Hâkimliği
49- Yıldız ÇAKIR İstanbul Hâkimi Erzurum Hâkimliği
50- Sema KİBAR Isparta Hâkimi İzmir Hâkimliği
51- Mustafa DOĞAN Sakarya C.Savcısı Sakarya C.Başsavcı Vekilliği
52- Soner UYĞUR Afyonkarahisar C.Savcısı İzmir C.Savcılığı
53- Muhammet Emre EJDER Kayseri C.Savcısı Van C.Savcılığı
54- Asuman TURAN MUTLU Aydın Hâkimi İzmir Hâkimliği
55- Akif KARAKUŞ Yargıtay Tetkik Hâkimi Ankara C.Savcılığı
56- Osman Burhaneddin TOPRAK Bakırköy Hâkimi Konya Hâkimliği
57- Nihal KİRAZCI DİNÇ Karşıyaka C.Savcısı İzmir Hâkimliği
58- Bekir GENCER İstanbul C.Savcısı Antalya C.Savcılığı
59- Hasan ŞAHİN Sivas C.Başsavcı Vekili Gaziosmanpaşa C.Savcılığı
60- Osman TONTA Diyarbakır Çocuk Ağır Ceza Mah.Başkanı Ankara Hâkimliği
61- Ayben İYİSOY Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müd. Daire Başkanı Yargıtay C.Savcılığı
62- Selda Devrim YILDIRIM Diyarbakır Hâkimi Sakarya Hâkimliği
63- Murat SAZAK Yargıtay Tetkik Hâkimi Ankara C.Savcılığı
64- Murat ÖZCAN Bursa C.Savcısı Sivas C.Savcılığı
65- Ahmet Hamdi ÇELİK Samsun C.Savcısı Uşak C.Savcılığı
66- Ahmet GÖZTAŞ Mersin Hâkimi Düzce Ağır Ceza Mah.Başkanlığı
67- Metin SOYAL Kayseri Hâkimi Edirne Hâkimliği
68- Bayram SÜLÜN Ankara Batı Hâkimi Gaziantep Hâkimliği
69- Mustafa ÜMİT Düzce Ağır Ceza Mah.Başkanı Aydın Ağır Ceza Mah.Başkanlığı
70- Mitat ENGİN İstanbul Anadolu Hâkimi Eskişehir Hâkimliği
71- Cem ÇELİK Yargıtay Tetkik Hâkimi Ankara Hâkimliği
72- Velihattin ELDEMİR Şanlıurfa C.Başsavcı Vekili Ankara C.Savcılığı
73- Rabia TAŞ Yargıtay Tetkik Hâkimi Menderes Hâkimliği
74- İsmet BOZKURT Çorlu C.Savcısı İstanbul C.Savcılığı
75 - Elif SÜLÜN Yargıtay Tetkik Hâkimi Gaziantep Hâkimliği
76- Onur DEMİR Bakırköy Hâkimi İstanbul Anadolu Hâkimliği
77- Harun SAĞLAM Adalet Bakanlığı Tetkik Hâkimi Yargıtay Tetkik Hâkimliği
78- Bülent ELİBOL Gölcük C.Savcısı İstanbul Anadolu C.Savcılığı
79- Adem UĞUR Manavgat C.Savcısı Şanlıurfa C.Savcılığı
80- İbrahim TEMİR Bucak C.Başsavcısı Suruç C.Başsavcılığı
81- Erkan YÜKSEL Urla C.Savcısı Elmadağ C.Savcılığı
82- Hakan ÖZDEMİR Körfez C.Savcısı İstanbul Anadolu C.Savcılığı
83- Alperen ALKILINÇ Adalet Müfettişi Çubuk C.Savcılığı
84- Özlem AYTAN Batman Hâkimi Kuşadası Hâkimliği
85- Özlem ÜNAL ÖZDEMİR Van Hâkimi Yargıtay Tetkik Hâkimliği
86- Hilal AVŞAR Bandırma C.Savcısı Bolu C.Savcılığı
87- Kadir TAŞAR Torbalı C.Savcısı Erzurum C.Savcılığı
88- Mustafa Kutsal KAYA Demre C.Savcısı Hatay C.Savcılığı
89- Öner ÖZLÜ Gerze C.Savcısı Zonguldak C.Savcılığı
90- Sabahettin GÜLGÜN Elmadağ Hâkimi Kilis Hâkimliği
91- Tuğçe PEKTAŞ Kars Hâkimi Şarkışla Hâkimliği
92- Ayşen UZ Finike Hâkimi Demre Hâkimliği
93- Arif Hamdi SAZAK Lüleburgaz Hâkimi Erzincan Hâkimliği
94 - Mine ARSLAN Bayındır Hâkimi Kadınhanı Hâkimliği
95 - Funda ERGİŞİ Çankırı C.Savcısı Yargıtay Tetkik Hâkimliği
96 - Nuri ŞAHAN Bozkır C.Savcısı Şırnak C.Savcılığı
97 - Şükran TAMER ASLAN Kumru C.Savcısı Göynük Hâkimliği
98 - Hilal OZAN ŞAHAN Doğanhisar Hâkimi Şırnak Hâkimliği
99 - Esin TÜRKEL SUİÇMEZ Suluova Hâkimi Gerze Hâkimliği
100 - Mehmet MÜDÜROĞLU Sütçüler Hâkimi Yargıtay Tetkik Hâkimliği
101 - Duygu ÖZSOY Göle Hâkimi Yargıtay Tetkik Hâkimliği
102 - Banu KURT Kilis Hâkimi Nusaybin Hâkimliği
103 - Feyza KORKMAZ Cihanbeyli Hâkimi Yargıtay Tetkik Hâkimliği
104 - Özlem KAYNAR TOPAN Adıyaman Hâkimi Tonya Hâkimliği
105 - Mehmet KURT Kilis C.Savcısı Nusaybin C.Savcılığı
106 - Yavuz GÖKCEN Turgutlu C.Savcısı Şırnak C.Savcılığı
107 - Merve ÇELİK GÖKCEN Erbaa Hâkimi Şırnak Hâkimliği
108 - Nizamettin KALE Burhaniye Hâkimi Yargıtay Tetkik Hâkimliği
109 - Elif PEKSÖZ Bayburt Hâkimi Yargıtay Tetkik Hâkimliği
110 - Hüseyin Oğuz ASLAN Bursa C.Savcısı Adıyaman C.Savcılığı
111 - Oğuzhan BİLGİN Nusaybin C.Savcısı Yargıtay Tetkik Hâkimliği
112 - Fatih SAK Ayvacık(Çanakkale) C.Savcısı Kumru C.Savcılığı
113 - Tuğba UÇAK BEKEÇ Nazilli C.Savcısı Silopi C.Savcılığı
114 - Mehmet Hakan KARAKURT Kozan C.Savcısı Burdur C.Savcılığı
115 - Adem FİDAN Selim Hâkimi Çumra Hâkimliği
116 - Erol ORMANTEPE Kahramanmaraş Hâkimi Haymana Hâkimliği
117 - Alper ŞİMŞEK Konya Hâkimi Yargıtay Tetkik Hâkimliği
118 - Serkan TEPE Bakırköy Hâkimi Oltu Hâkimliği
119 - Elif AĞAR CAVCAV Ödemiş Hâkimi Hakkâri Hâkimliği
120 - Gözde AKGÜN Çerkezköy Hâkimi Cizre Hâkimliği
121- Mehmet AKGÜN Bodrum Hâkimi Cizre Hâkimliği
122 - Ali Armağan KARACA Kumluca C.Savcısı Yargıtay Tetkik Hâkimliği
123 - Kenan KARACA Karaman C.Savcısı Diyarbakır C.Savcılığı
124 - Sevda KIRIM Kuşadası Hâkimi Yargıtay Tetkik Hâkimliği
125 - Gökhan ÖZGAN Bakırköy Hâkimi Ödemiş Hâkimliği
126 - Nuri CAVCAV İnebolu C.Savcısı Hakkâri C.Savcılığı
127 - Melike GÜLTEKİN Nazilli C.Savcısı Yargıtay Tetkik Hâkimliği
128 - Soner KÖSEOĞLU Kuşadası Hâkimi Yargıtay Tetkik Hâkimliği
129 - Ayfer OLĞUN Gaziosmanpaşa Hâkimi Malatya Hâkimliği
130 - Burhanettin OLĞUN Gaziosmanpaşa C.Savcısı Malatya C.Savcılığı
131 - Sevdiye SANCAKLI Kars eski Hâkimi Ermenek Hâkimliği
132 - Perihan EKİNCİ Almus eski Hâkimi Kars Hâkimliği
133 - Sibel YALILI Ekinözü eski Hâkimi Bigadiç Hâkimliği
134 - Coşkun KURT Mudurnu eski C.Savcısı Çerkezköy Hâkimliği
135 - Ergül FIRAT Susurluk eski Hâkimi Yargıtay Tetkik Hâkimliği
136 - Coşkun DERE Kocaeli eski C.Savcısı Şanlıurfa Hâkimliği
137 - Burcu SEVİNÇ Sungurlu eski Hâkimi Yargıtay Tetkik Hâkimliği
İDARÎ YARGI KARARNAMESİNE GÖRE BULUNULAN VE ATANILAN GÖREVLER
1- Rüstem KARABATAK Edirne Bölge İdare Mah. Üyesi İstanbul Bölge İdare Mah. Üyeliği
2 - Koray NAZİK Aydın Bölge İdare Mah. Üyesi İzmir Bölge İdare Mah. Üyeliği
3 - Nülifer YILMAZ Danıştay Tetkik Hâkimi Danıştay Savcılığı
4 - Engin KAZAK Bursa Bölge İdare Mah. Üyesi İstanbul Bölge İdare Mah. Üyeliği
5 - Sedat KOÇ Gaziantep Bölge İdare Mah. Üyesi Adana Bölge İdare Mah. Üyeliği
6 - Sinan ÇINAR Anayasa Mahkemesi Raportörü Kahramanmaraş Vergi Mah. Üyeliği
7 - Tuğba SÜRÜCÜ Ankara İdare Mah. Üyesi Aydın İdare Mah. Üyeliği
8 - Ahmet CAN Gaziantep İdare Mah. Üyesi Ankara Vergi Mah. Üyeliği
9 - Ramiz ÖZDEL Afyonkarahisar İdare Mah. Üyesi Batman Vergi Mah. Üyeliği
10 - Temel KALELİ Edirne İdare Mah. Üyesi İstanbul Vergi Mah. Üyeliği
11 -Melike BALCI Danıştay Tetkik Hâkimi Trabzon Vergi Mah. Üyeliği
12 - Nurhan SERBEST Eskişehir İdare Mah.Üyesi Gaziantep Vergi Mah.Üyeliği
13 - Safvan BECEREN Danıştay Tetkik Hâkimi İstanbul Vergi Mah. Üyeliği
14 - Ömer BIYIK Danıştay Tetkik Hâkimi Trabzon Vergi Mah. Üyeliği
15 - Süleyman CAN Danıştay Tetkik Hâkimi Manisa Vergi Mah. Üyeliği
16 - Kübra ÜNAL BECEREN Balıkesir Vergi Mah. Üyesi İstanbul Vergi Mah. Üyeliği
17 - Ahmet DURMUŞ Afyonkarahisar İdare Mah. Üyesi Sivas Vergi Mah. Üyeliği
18 - Kıvanç KIVRAK Bursa İdare Mah. Üyesi İstanbul İdare Mah. Üyeliği
19 - Zühal YAVUZ Trabzon İdare Mah. eski Üyesi Danıştay Tetkik Hâkimliği
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