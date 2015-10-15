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HSYK, 156 hakim ve savcının görev yerini değiştirdi

137 kişinin görev yeri adli yargı kararnamesiylei, 19 kişinin ise idari yargı kararnamesiyle değiştirildi

15 Ekim 2015 21:52

HSYK, adli yargı kararnamesiyle 137; idari yargı kararnamesiyle 19 hakim ve savcının görev yerlerini değiştirdi.

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK), Birinci Dairesinin 15/10/2015 tarih ve 2015/1608-1609 sayılı adlî ve idarî yargı kararnamesi kapsamında 137 adli, 19'u idari hakim ve savcının görev yerleri değişti.  Buna göre görev yerleri değişen hakim ve savcılar şu şekilde:

 

ADLÎ YARGI KARARNAMESİNE GÖRE BULUNULAN VE ATANILAN GÖREVLER

 

1-İdris BİLGİN Malatya Hâkimi Bayındır Hâkimliği

2- Hüseyin BAHADIR Karşıyaka C.Savcısı Balıkesir C.Savcılığı

3- Mahir KALEBEK İstanbul C.Savcısı Ankara C.Savcılığı

4- Yavuz BAYRAM Tekirdağ C.Savcısı Bodrum C.Savcılığı

5- İlhan OBUT İstanbul Anadolu Hâkimi Ankara Hâkimliği

6 -İsmail KÖKSAL Kütahya Hâkimi Eskişehir Hâkimliği

7-Ömer BERBER Küçükçekmece Hâkimi Manisa Hâkimliği

8- Hüseyin GÜLER Antalya C.Başsavcı Vekili Ankara C.Savcılığı

9 - Mustafa MUTLU Aydın Ağır Ceza Mah.Başkanı İzmir Hâkimliği

10 -Kadir YILMAZ Gaziosmanpaşa C.Başsavcı Vekili Bakırköy C.Başsavcı Vekilliği

11 -Yücel KILINÇ Elazığ C.Savcısı Gaziosmanpaşa C.Savcılığı

12- İskender GÖRGÜLÜ Gaziosmanpaşa C.Savcısı Edirne C.Savcılığı

13- Aydın KAPTAN Ankara Batı C.Savcısı Ankara C.Savcılığı

14- İlknur KANSIZ Gaziantep Hâkimi Malatya Hâkimliği

15- Ethem ERDOĞDU Bucak C.Savcısı Bucak C.Başsavcılığı

16- Mustafa Safa ÖZGELEN Ankara C.Savcısı Elazığ C.Savcılığı

17- Sefer İlker ALP Yargıtay C.Savcısı Ankara Hâkimliği

18- Mehmet ÖZEL Malatya C.Savcısı Yargıtay C.Savcılığı

19- Remzi DEMİR Beypazarı C.Savcısı Ankara Batı C.Savcılığı

20-Hatice KILINÇ Ankara Batı Hâkimi Ankara Hâkimliği

21- Ufuk Abbas ULUTÜRK Muğla C.Savcısı Bodrum C.Savcılığı

22- Bayram KÖROĞLU Gaziosmanpaşa C.Savcısı Adana C.Savcılığı

23- Leyla YAĞDI Gaziantep Hâkimi İzmir Hâkimliği

24- Murat ÇANCI Tekirdağ C.Savcısı Büyükçekmece C.Savcılığı

25- Ünal Ferda AKPINAR İstanbul Hâkimi Bakırköy Hâkimliği

26- Bahadır SAKAOĞLU Kars C.Savcısı Uşak C.Savcılığı

27- Dilek BENGİ Mersin Hâkimi Ankara Hâkimliği

28- Mecit GÜRSOY İstanbul Anadolu C.Savcısı Küçükçekmece C.Savcılığı

29- Orhan KÜÇÜKFİDANCI Eskişehir Hâkimi Sakarya C.Savcılığı

30- Nadir SERBEST Eskişehir Hâkimi Gaziantep Hâkimliği

31- Ramazan ÇINAR Kars Hâkimi Kırıkkale Hâkimliği

32- Ömer TETİK Ankara Batı C.Savcısı Diyarbakır C.Savcılığı

33- Selda BİNBOĞA KURTULUŞ Ankara Batı C.Savcısı Ankara C.Savcılığı

34- Sevgi AĞCA Denizli Hâkimi İzmir Hâkimliği

35- İsmail Ersin AĞCA Denizli C.Savcısı İzmir C.Savcılığı

36- Aydın ACAR Edirne Hâkimi Küçükçekmece Hâkimliği

37- Doç.Dr. Bahadır YAKUT Adalet Bakanlığı Tetkik Hâkimi Van C.Savcılığı

38- Canfer CAN Zonguldak C.Savcısı Kocaeli C.Savcılığı

39- Okan BATO İzmir C.Savcısı İzmir C.Başsavcı Vekilliği

40- Evliya ÇALIŞKAN Denizli C.Savcısı İstanbul C.Savcılığı

41- Sabri Lider ŞENGÜL Büyükçekmece Hâkimi Gebze Hâkimliği

42 - Ali Yusuf BAŞARAN Şanlıurfa Hâkimi Ankara Batı Hâkimliği

43- Rafet KALYONCU İstanbul Ağır Ceza Mah.Üyesi İstanbul Hâkimliği

44- Gülsay TURAN Ankara Batı Hâkimi Ankara Hâkimliği

45- İpek AKSU PESEK Adalet Bakanlığı Tetkik Hâkimi İstanbul Hâkimliği

46- İsmail ALAGÖZ İstanbul Anadolu C.Savcısı Mersin C.Savcılığı

47- Jale TETİK Ankara Batı Hâkimi Diyarbakır Hâkimliği

48- Osman İlter DOĞAN Mersin Hâkimi Elazığ Hâkimliği

49- Yıldız ÇAKIR İstanbul Hâkimi Erzurum Hâkimliği

50- Sema KİBAR Isparta Hâkimi İzmir Hâkimliği

51- Mustafa DOĞAN Sakarya C.Savcısı Sakarya C.Başsavcı Vekilliği

52- Soner UYĞUR Afyonkarahisar C.Savcısı İzmir C.Savcılığı

53- Muhammet Emre EJDER Kayseri C.Savcısı Van C.Savcılığı

54- Asuman TURAN MUTLU Aydın Hâkimi İzmir Hâkimliği

55- Akif KARAKUŞ Yargıtay Tetkik Hâkimi Ankara C.Savcılığı

56- Osman Burhaneddin TOPRAK Bakırköy Hâkimi Konya Hâkimliği

57- Nihal KİRAZCI DİNÇ Karşıyaka C.Savcısı İzmir Hâkimliği

58- Bekir GENCER İstanbul C.Savcısı Antalya C.Savcılığı

59- Hasan ŞAHİN Sivas C.Başsavcı Vekili Gaziosmanpaşa C.Savcılığı

60- Osman TONTA Diyarbakır Çocuk Ağır Ceza Mah.Başkanı Ankara Hâkimliği

61- Ayben İYİSOY Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müd. Daire Başkanı Yargıtay C.Savcılığı

62- Selda Devrim YILDIRIM Diyarbakır Hâkimi Sakarya Hâkimliği

63- Murat SAZAK Yargıtay Tetkik Hâkimi Ankara C.Savcılığı

64- Murat ÖZCAN Bursa C.Savcısı Sivas C.Savcılığı

65- Ahmet Hamdi ÇELİK Samsun C.Savcısı Uşak C.Savcılığı

66- Ahmet GÖZTAŞ Mersin Hâkimi Düzce Ağır Ceza Mah.Başkanlığı

67- Metin SOYAL Kayseri Hâkimi Edirne Hâkimliği

68- Bayram SÜLÜN Ankara Batı Hâkimi Gaziantep Hâkimliği

69- Mustafa ÜMİT Düzce Ağır Ceza Mah.Başkanı Aydın Ağır Ceza Mah.Başkanlığı

70-  Mitat ENGİN İstanbul Anadolu Hâkimi Eskişehir Hâkimliği

71- Cem ÇELİK Yargıtay Tetkik Hâkimi Ankara Hâkimliği

72-  Velihattin ELDEMİR Şanlıurfa C.Başsavcı Vekili Ankara C.Savcılığı

73-  Rabia TAŞ Yargıtay Tetkik Hâkimi Menderes Hâkimliği

74- İsmet BOZKURT Çorlu C.Savcısı İstanbul C.Savcılığı

75 - Elif SÜLÜN Yargıtay Tetkik Hâkimi Gaziantep Hâkimliği

76- Onur DEMİR Bakırköy Hâkimi İstanbul Anadolu Hâkimliği

77- Harun SAĞLAM Adalet Bakanlığı Tetkik Hâkimi Yargıtay Tetkik Hâkimliği

78- Bülent ELİBOL Gölcük C.Savcısı İstanbul Anadolu C.Savcılığı

79- Adem UĞUR Manavgat C.Savcısı Şanlıurfa C.Savcılığı

80- İbrahim TEMİR Bucak C.Başsavcısı Suruç C.Başsavcılığı

81-  Erkan YÜKSEL Urla C.Savcısı Elmadağ C.Savcılığı

82- Hakan ÖZDEMİR Körfez C.Savcısı İstanbul Anadolu C.Savcılığı

83- Alperen ALKILINÇ Adalet Müfettişi Çubuk C.Savcılığı

84- Özlem AYTAN Batman Hâkimi Kuşadası Hâkimliği

85- Özlem ÜNAL ÖZDEMİR Van Hâkimi Yargıtay Tetkik Hâkimliği

86- Hilal AVŞAR Bandırma C.Savcısı Bolu C.Savcılığı

87-  Kadir TAŞAR Torbalı C.Savcısı Erzurum C.Savcılığı

88- Mustafa Kutsal KAYA Demre C.Savcısı Hatay C.Savcılığı

89- Öner ÖZLÜ Gerze C.Savcısı Zonguldak C.Savcılığı

90- Sabahettin GÜLGÜN Elmadağ Hâkimi Kilis Hâkimliği

91- Tuğçe PEKTAŞ Kars Hâkimi Şarkışla Hâkimliği

92- Ayşen UZ Finike Hâkimi Demre Hâkimliği

93- Arif Hamdi SAZAK Lüleburgaz Hâkimi Erzincan Hâkimliği

94 - Mine ARSLAN Bayındır Hâkimi Kadınhanı Hâkimliği

95 - Funda ERGİŞİ Çankırı C.Savcısı Yargıtay Tetkik Hâkimliği

96 - Nuri ŞAHAN Bozkır C.Savcısı Şırnak C.Savcılığı

97 - Şükran TAMER ASLAN Kumru C.Savcısı Göynük Hâkimliği

98 - Hilal OZAN ŞAHAN Doğanhisar Hâkimi Şırnak Hâkimliği

99 - Esin TÜRKEL SUİÇMEZ Suluova Hâkimi Gerze Hâkimliği

100 - Mehmet MÜDÜROĞLU Sütçüler Hâkimi Yargıtay Tetkik Hâkimliği

101 - Duygu ÖZSOY Göle Hâkimi Yargıtay Tetkik Hâkimliği

102 -  Banu KURT Kilis Hâkimi Nusaybin Hâkimliği

103 - Feyza KORKMAZ Cihanbeyli Hâkimi Yargıtay Tetkik Hâkimliği

104 -  Özlem KAYNAR TOPAN Adıyaman Hâkimi Tonya Hâkimliği

105 - Mehmet KURT Kilis C.Savcısı Nusaybin C.Savcılığı

106 - Yavuz GÖKCEN Turgutlu C.Savcısı Şırnak C.Savcılığı

107 - Merve ÇELİK GÖKCEN Erbaa Hâkimi Şırnak Hâkimliği

108 - Nizamettin KALE Burhaniye Hâkimi Yargıtay Tetkik Hâkimliği

109 - Elif PEKSÖZ Bayburt Hâkimi Yargıtay Tetkik Hâkimliği

110 - Hüseyin Oğuz ASLAN Bursa C.Savcısı Adıyaman C.Savcılığı

111 - Oğuzhan BİLGİN Nusaybin C.Savcısı Yargıtay Tetkik Hâkimliği

112 - Fatih SAK Ayvacık(Çanakkale) C.Savcısı Kumru C.Savcılığı

113 -  Tuğba UÇAK BEKEÇ Nazilli C.Savcısı Silopi C.Savcılığı

114 - Mehmet Hakan KARAKURT Kozan C.Savcısı Burdur C.Savcılığı

115 -  Adem FİDAN Selim Hâkimi Çumra Hâkimliği

116 - Erol ORMANTEPE Kahramanmaraş Hâkimi Haymana Hâkimliği

117 -  Alper ŞİMŞEK Konya Hâkimi Yargıtay Tetkik Hâkimliği

118 -  Serkan TEPE Bakırköy Hâkimi Oltu Hâkimliği

119 -  Elif AĞAR CAVCAV Ödemiş Hâkimi Hakkâri Hâkimliği

120 - Gözde AKGÜN Çerkezköy Hâkimi Cizre Hâkimliği

121- Mehmet AKGÜN Bodrum Hâkimi Cizre Hâkimliği

122 - Ali Armağan KARACA Kumluca C.Savcısı Yargıtay Tetkik Hâkimliği

123 - Kenan KARACA Karaman C.Savcısı Diyarbakır C.Savcılığı

124 - Sevda KIRIM Kuşadası Hâkimi Yargıtay Tetkik Hâkimliği

125 - Gökhan ÖZGAN Bakırköy Hâkimi Ödemiş Hâkimliği

126 - Nuri CAVCAV İnebolu C.Savcısı Hakkâri C.Savcılığı

127 - Melike GÜLTEKİN Nazilli C.Savcısı Yargıtay Tetkik Hâkimliği

128 - Soner KÖSEOĞLU Kuşadası Hâkimi Yargıtay Tetkik Hâkimliği

129 - Ayfer OLĞUN Gaziosmanpaşa Hâkimi Malatya Hâkimliği

130 - Burhanettin OLĞUN Gaziosmanpaşa C.Savcısı Malatya C.Savcılığı

131 - Sevdiye SANCAKLI Kars eski Hâkimi Ermenek Hâkimliği

132 - Perihan EKİNCİ Almus eski Hâkimi Kars Hâkimliği

133 - Sibel YALILI Ekinözü eski Hâkimi Bigadiç Hâkimliği

134 - Coşkun KURT Mudurnu eski C.Savcısı Çerkezköy Hâkimliği

135 - Ergül FIRAT Susurluk eski Hâkimi Yargıtay Tetkik Hâkimliği

136 - Coşkun DERE Kocaeli eski C.Savcısı Şanlıurfa Hâkimliği

137 - Burcu SEVİNÇ Sungurlu eski Hâkimi Yargıtay Tetkik Hâkimliği

 

İDARÎ YARGI KARARNAMESİNE GÖRE BULUNULAN VE ATANILAN GÖREVLER

 

1- Rüstem KARABATAK Edirne Bölge İdare Mah. Üyesi İstanbul Bölge İdare Mah. Üyeliği

2 - Koray NAZİK Aydın Bölge İdare Mah. Üyesi İzmir Bölge İdare Mah. Üyeliği

3 - Nülifer YILMAZ Danıştay Tetkik Hâkimi Danıştay Savcılığı

4 - Engin KAZAK Bursa Bölge İdare Mah. Üyesi İstanbul Bölge İdare Mah. Üyeliği

5 - Sedat KOÇ Gaziantep Bölge İdare Mah. Üyesi Adana Bölge İdare Mah. Üyeliği

6 - Sinan ÇINAR Anayasa Mahkemesi Raportörü Kahramanmaraş Vergi Mah. Üyeliği

7 - Tuğba SÜRÜCÜ Ankara İdare Mah. Üyesi Aydın İdare Mah. Üyeliği

8 - Ahmet CAN Gaziantep İdare Mah. Üyesi Ankara Vergi Mah. Üyeliği

9 - Ramiz ÖZDEL Afyonkarahisar İdare Mah. Üyesi Batman Vergi Mah. Üyeliği

10 -  Temel KALELİ Edirne İdare Mah. Üyesi İstanbul Vergi Mah. Üyeliği

11 -Melike BALCI Danıştay Tetkik Hâkimi Trabzon Vergi Mah. Üyeliği

12 - Nurhan SERBEST Eskişehir İdare Mah.Üyesi Gaziantep Vergi Mah.Üyeliği

13 -  Safvan BECEREN Danıştay Tetkik Hâkimi İstanbul Vergi Mah. Üyeliği

14 - Ömer BIYIK Danıştay Tetkik Hâkimi Trabzon Vergi Mah. Üyeliği

15 -  Süleyman CAN Danıştay Tetkik Hâkimi Manisa Vergi Mah. Üyeliği

16 - Kübra ÜNAL BECEREN Balıkesir Vergi Mah. Üyesi İstanbul Vergi Mah. Üyeliği

17 - Ahmet DURMUŞ Afyonkarahisar İdare Mah. Üyesi Sivas Vergi Mah. Üyeliği

18 - Kıvanç KIVRAK Bursa İdare Mah. Üyesi İstanbul İdare Mah. Üyeliği

19 -  Zühal YAVUZ Trabzon İdare Mah. eski Üyesi Danıştay Tetkik Hâkimliği

 

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