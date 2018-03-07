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"HSK için, ‘bizim arkadaşlar adildir' diye sübjektif bir savunma yapılabilir mi?"

"AK Parti vesayet yargısına karşı kendini savunurken, bu kurumun raporlarına dayanmıştır"

07 Mart 2018 16:32

Hürriyet yazarı Taha Akyol, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit'in, "Türkiye'de yargı bağımsız ve tarafsızdır, hiçbir merciden emir ve talimat alamaz" açıklamasını eleştirdi. Akyol, "Üyelerinin tamamı siyasilerce atanan, başkanı da siyasetçi adalet bakanı olan bir HSK, bağımsız ve tarafsız olacağına güven vermez. Bu yapıdaki bir HSK için, ‘bizim arkadaşlar âdildir’ diye sübjektif bir savunma yapılabilir mi?" diye sordu.

Yargıtaya 1 milyon davanın geldiğini, şu ana kadar yargı bağımsızlığıyla ilgili herhangi bir telkin, talimat, talep gelmediğini söyleyen Cirit, "Yargı bağımsızlığının olmadığı ifade edilmekte, bu olgu üzerinden eleştirilmekteyiz. Ben de Türkiye'deki yargı bağımsızlığı ve en son Anayasa değişikliğiyle gelen yargı tarafsızlığının en iyi şekilde yapıldığını görmekteyim. Bunun aksini iddia edenler bunu ispatlamalıdır. Türkiye'de yargı bağımsız ve tarafsızdır. Hiçbir merciden emir ve talimat alamaz. Anayasanın 138. maddesi de buna engeldir." diye konuşmuştu.

Akyol bugünkü yazısında Cirit'in açıklamasına yönelik olarak şu ifadeler kullandı:

"Bu konuda her hukukçunun ciddiye aldığını düşündüğüm Venedik Komisyonu’nun raporunu Sayın Başkan’ın dikkatine sunmak isterim.

‘Venedik Komisyonu’ bir hukuk kurumudur ve AK Parti vesayet yargısına karşı kendini savunurken, bu kurumun raporlarına dayanmıştır.

Komisyon’un 133 paragraftan oluşan raporunun özü şu: Üyelerinin tamamı siyasilerce atanan, başkanı da siyasetçi adalet bakanı olan bir HSK, bağımsız ve tarafsız olacağına güven vermez...

Bu yapıdaki bir HSK için, ‘bizim arkadaşlar âdildir’ diye sübjektif bir savunma yapılabilir mi?"

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