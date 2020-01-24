HSK Başkanvekili Yılmaz: 400 hâkim savcı ile ilgili 'FETÖ' soruşturmaları sürüyor

Hâkimler Savcılar Kurulu Başkanvekili Mehmet Yılmaz, 400 hâkim ve savcı ile ilgili devam eden soruşturmalar olduğunu söyledi. Yılmaz, "Adalet müfettişlerimizce bütün belge ve bilgiler toplanıyor." dedi.

Hakimler ve Savcılar Kurulu'ndan (HSK) 'FETÖ' soruşturmalarına ilişkin yeni bir açıklama geldi. Yılmaz'ın açıklamasından satır başları şöyle;

"HSK, kendisine ulaşan, ciddi olduğu konusunda somut bilgiler içeren bulguları hiç tereddütsüz araştırmaya devam ediyor."