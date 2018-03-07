HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz, "tahliye öncesi HSK ile istişare edin" belgesini doğruladı

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili Mehmet Yılmaz, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddiasını doğruladı. Kılıçdaroğlu, Adalet Bakanlığı tarafından hâkim ve savcılara bir eğitim kitapçığı dğıtıldığını ve içerisinde "tahliye konusunda HSK ile mutlaka istişarede bulunulduktan sonra irade oluşturulacaktır" ifadesinin yer aldığını belirterek Türkiye'de hak ve adaletin kalmadığını belirtmişti. Yılmaz, bu belgeyi doğrulayarak, "Tahliye etmeden önce HSK’ya sorun gibi bir şey olması mümkün değil" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun bu iddiasını ilk olarak Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit doğrulamıştı. "Yargılamaya konu hâkim ve savcıların teminatı için, onların yargılamalarındaki teminat için biz bunu düşünmüştük' cevabını aldığını aktardı ve konunun asıl muhatabının HSK olduğunu vurguladı.

Göreve geldiğindne beri HSK'yı siyasilerle polemik yapan bir kurum olmaktan çıkarmayı amaçladığını ifade eden Yılmaz, Hürriyet'ten Hande Fırat'a konuştu. Yılmaz şunları kaydetti:

"Hâkim ve savcı soruşturmaları iki ayaklıdır. Biri ilk derece mahkemelerinde yürütülen soruşturmalardır, diğeri ise bizim yürüttüğümüz disiplin soruşturmalarıdır. Disiplin soruşturmaları sebebiyle, —bunlar arasında terör örgütü üyesi olmaları dışında görevi kötü kullanarak örgüt lehine işlediği eylemlerle ilgili soruşturmalar da var- bizde bir delil havuzu oluştu. Mahkemelerdeki yargılamalarda bizdeki deliller olmuyor. Yani bizdeki soruşturma dosyasındaki deliller, onlar da bulunmayabiliyor. Adalet Bakanlığı bu sebeple ‘HSK ile istişare edin’ dedi. Yoksa ‘Tahliye etmeden önce HSK’ya sorun’ gibi bir şey olması mümkün değil.

Anayasa’ya göre de mümkün değil. Anayasa açık, hiçbir makam ve merci yargı yetkisini kullanmada mahkemelere emir, talimat veremez, gönderemez, tavsiye ve telkinde bile bulunamaz. Bunun cezası var. Hiçbir hukukçu da böyle bir eylem içine girmez. Yüreğini, örgüte satanları hariç tutuyorum, tüm hukukçuların yüreği hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı, hukuk devleti ateşi ile yanar. Bunların gizli kalması bir şekilde bilinmemesi mümkün mü?”