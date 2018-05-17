HSK Başkanvekili: Kumpas yapacak, delil uyduracak hâkim savcı kalmadı

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Başkanvekili Mehmet Yılmaz, “2018 yılı sonunda FETÖ davaları bitmiş olacak” dedi. Yılmaz, "Yargı eliyle kumpas yapacak, delil uyduracak hakim savcı kalmadığını" söyledi.

Yılmaz, “Hakim ve savcıların, hukuku hiçbir örgütün kullanmasına izin vermeyeceklerini, adalete olan güveni de hızla tesis etmeye çalıştıklarını” ekledi.

"Yargıya inanç çökmüştü"

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) olayından büyük yara alan adaleti ayağa kaldırmaya uğraştıklarını belirten HSK Başkanvekili Yılmaz, “İnsanların birçoğunun yargıya olan inancı 2007-2013 sürecinde çöktü. Bir hakimin savcının uydurma delillerle bunu yapabileceği kimsenin aklına gelmezdi. Bunlar yargıç değil, yargıç olmayı seçmiş örgüt üyeleriydi” dedi. “

Sözcü'nün haberine göre, adaleti de devleti de milleti de kurtarmak gerekir” diyen Mehmet Yılmaz, Bakırköy Adliyesi'nin yayın organı Çelebi Bahçesi'nin sorularını cevaplandırdı. Yılmaz FETÖ'yle mücadelenin devam ettiğini belirtti ve şunları söyledi:

“Türk yargısının sorunları, dünyada da olduğu gibi hep oldu, olacak. 2007'den sonra ilk defa yargı belli bir terör örgütünün saldırısı altına girmiş. Yani o zamana kadar yargıya sızmalar olmuş ama 2007'den sonra başlayan süreçte o örgüt operasyonel hale gelmiş. 12 Eylül öncesinde de polis, öğretmen kutuplaştı ama yargı hiçbir zaman kutuplaşmadı. Yargı, adaleti hiçbir zaman başka bir amaç için kullanmaya izin verenlere alet olmadı. FETÖ işte bunu yaptı. 15 Temmuz sonrası yargının kendi içindeki bu durumdan kurtulması için 4 binin üzerinde hakim ve savcı emeklilik ve ihraç yoluyla bu meslekten çıkarıldı.”

"Kurtuluş savaşı gibi"

“FETÖ örgütünden dolayı da ağır bir iş yükü geldi. İlk derecede kadromuzun yüzde ellisi yaklaşık üç yıllık kıdeme sahip, kıdemsiz bir kadro var elimizde ama başka çaremiz yoktu. Nasıl kurtuluş savaşımızda 15 yaşında çocukları cepheye sürdük. Türkiye'de adalet ayağa kalkacaksa tarafsız inandırıcı ve adil olacaksa bunu da böyle sağlayabilirdik. Örgüt üyesi, amaçları doğrultusunda yargıyı kullanan hakim savcıların yerine; mutlak anlamda tarafsız kalabilen güvenilir, yüreğinde vicdan taşıyan kadroları getirdik. Türkiye'de artık yargı eliyle kumpas yapacak, delil uyduracak hakim savcı kalmadı.”

"FETÖ' davaları bitecek"

“Şu anda hakim savcılarımızın tamamı bağımsız, vicdanlı, iradeli, hakimlik edebine sahip kişilerden oluşuyor. Deliller çıktığı sürece de yani FETÖ örgütüyle irtibatı tespit edilenler hızla meslek dışına çıkarılmaya devam edilecek. Türkiye'de adaletin yokluğundan bahsedeceksek 2007-2013 yılları arasındadır. Darbe teşebbüsüyle ilgili açılmamış dava kalmadı. Kararlar çıkmaya başladı. 2018 yılı sonunda ağırlıklı olarak FETÖ davaları bitmiş olacak.”