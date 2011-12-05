T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

HSBC'ye 10,5 milyon sterlin para cezası LONDRA (A.A)

05 Aralık 2011 18:45

-HSBC'ye 10,5 milyon sterlin para cezası LONDRA (A.A) - 05.12.2011 - HSBC Bankası, yaşlı müşterilerine "uygun olmayan yatırım tavsiyesinde bulunduğu" gerekçesiyle 10,5 milyon sterlin para cezasına çarptırıldı. Bankaya, İngiltere'deki bankacılık denetleme kurumu Finansal Servis Otoritesi (FSA) tarafından para cezası verildi. FSA, HSBC'nin iştirakçılarından biri olan NHFA Limited'in yaşlı müşterilerine uzun süreli yatırım fonları sattığını belirledi. FSA, NHFA Limited'in 2005-2010 yıllarında 2 bin 500'e yakın yaşlı müşterisine "uygun olmayan" yatırım fonu ve ürünü sattığını bildirdi. HSBC'nin etkilenen müşterilerine 29,3 milyon sterlin tazminat ödeyeceği ve özür dilediği kaydedildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24