-HSBC'ye 10,5 milyon sterlin para cezası LONDRA (A.A) - 05.12.2011 - HSBC Bankası, yaşlı müşterilerine "uygun olmayan yatırım tavsiyesinde bulunduğu" gerekçesiyle 10,5 milyon sterlin para cezasına çarptırıldı. Bankaya, İngiltere'deki bankacılık denetleme kurumu Finansal Servis Otoritesi (FSA) tarafından para cezası verildi. FSA, HSBC'nin iştirakçılarından biri olan NHFA Limited'in yaşlı müşterilerine uzun süreli yatırım fonları sattığını belirledi. FSA, NHFA Limited'in 2005-2010 yıllarında 2 bin 500'e yakın yaşlı müşterisine "uygun olmayan" yatırım fonu ve ürünü sattığını bildirdi. HSBC'nin etkilenen müşterilerine 29,3 milyon sterlin tazminat ödeyeceği ve özür dilediği kaydedildi.