HSBC'nin Huawei davasında yer alması, Çin ile ticaret görüşmelerini zorlaştırabilir 

Elif Varan / İstanbul, 7 Aralık ( DHA) - Huawei CFO’su Meng Wanzhou’nun Kanada’da tutuklanması, HSBC’nin davada yer alıp almayacağı sorusunu ortaya çıkardı.

HSBC’nin Çin ile uzun süredir bağları var ve banka ABD’de çok sayıda sorun yaşadı. Konu ile ilgili bir kişi, CNBC’ye, bankanın Huawei’ye karşı davada soruşturulmadığını söyledi.

ABD hükümetinin HSBC’nin kara para aklama karşıtı kontrollerini denetlemesi sonucu Huawei’nin bankada yaptığı yasadışı işlemler belirlendi ve New York savcılarıyla paylaşıldı.

Banka, 2012 yılında ABD makamlarına uyuşturucu kartellerinin yanı sıra İran, Küba, Libya, Sudan gibi ülkelerin de yaptırım uyguladığı ülkelerin parasını aklama suçlamasıyla 1.9 milyar dolar cezaya çarptırıldı.