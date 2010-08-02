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Ekonomi

HSBC'den kar açıklaması

HSBC, yılın ilk yarısında 11,1 milyar dolar kar elde etti.

02 Ağustos 2010 03:00

T24- HSBC, yılın ilk yarısında 11,1 milyar dolar kar elde ettiğini açıkladı.
    

HSBC'den yapılan açıklamaya göre, 2009 yılının ilk 6 ayında 5,019 milyar dolar kar açıklayan HSBC Holding, bu yılın ilk yarısında karını yüzde 121 artırarak 11,1 milyar dolara çıkardı.


Banka, sermayeye eklenen 6 milyar dolarlık kar ile ana sermaye yeterlilik rasyosunu da yüzde 8,8'den yüzde 9,9'a çıkardı.


HSBC, bu dönemde Kuzey Amerika haricinde faaliyet gösterdiği tüm bölgelerde ve tüm müşteri gruplarında karlı oldu.


HSBC'nin ilk yarı yılı sonuçlarına göre kredi karşılıkları da, küresel krizin başından bu yana görülen en düşük seviyelere geriledi ve bir önceki yıla göre 6,4 milyar dolar azalarak, 7,5 milyar dolar düzeyine indi.


HSBC Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Michael Geoghegan, konuya ilişkin değerlendirmesinde, HSBC'de net ve açık bir stratejileri olduğunu, onun da karlılık ve likidite oranlarını koruyarak hızla değişen küresel ekonominin ihtiyaçlarına ayak uydurmak olduğunu ifade etti.

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